Aseguran que Venezuela cerrará 2019 con un déficit de 67% de los alimentos requeridos - Runrun

El experto en materia alimentaria llamó a los actores políticos a ponerse de acuerdo, alegando que la gente no puede esperar a la resolución de la crisis para mejorar su bienestar

El director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, Edison Arciniega, asegura que Venezuela cerrará el año 2019 con una disposición de 36% de los alimentos requeridos para satisfacer los parámetros nutricionales de los venezolanos.

Durante el foro “¡La gente es el centro!”, el experto en la materia detalló que en el país se delimitan dos tipos de clases sociales, donde “la deformidad del acceso y los ingresos de la población están haciendo que estos volúmenes alimentarios se concentren en el sector 40% más rico y que la vulnerabilidad alimentaria se profundice en 50-60% de la población”.

En ese sentido, dijo que la desigualdad alimentaria se puede clasificar en dos tipos: desigualdad de ingresos y un sistema de desigualdad territorial, lo cual se traduce en afectaciones nutricionales que afectan a los ciudadanos.

“Dos conjuntos de población en vulnerabilidad extrema y padeciendo los fenómenos de desigualdad, en primer lugar las poblaciones que no tienen acceso a divisas (más del 60% de la población) y en segunda instancia las poblaciones periféricas, tenemos una pérdida de capilaridad del sistema de distribución de alimentos en Venezuela por lo tanto las cargas no se movilizan más allá de las ciudades intermedias, no llegan a las poblaciones rurales, ciudades menores”, indicó.

Soluciones a la crisis alimentaria

Para estabilizar la situación de escasez y falta de producción en Venezuela, Arciniega propuso tres medidas que a mediano plazo podrían contribuir a la mejora de la crisis.

“En primera instancia, que se cumpla esa premisa que los alimentos no son armas; en segunda instancia, la creación de un mecanismo que permita a la República la exportación de sus bienes y obtener divisas para poderlos ejecutar y en tercera instancia, que se logre un acuerdo para que un tercero imparcial sea el ejecutor de las inversiones, importaciones y la contratación de los servicios que permitan recuperar el sector alimentación al menos en unos niveles básicos que contribuyan a la regeneración de las capacidades nutricionales de los venezolanos”, sostuvo.

En su opinión, implementando estas medidas, en un lapso menor a tres meses el país tendría una mejora sustancial en la disposición de alimentos:

“Lo que falta en este momento no es recursos, el Estado tiene 60 veces más recursos que el plan humanitario que está implementándose en el país, si lográsemos un esquema en el cual esos recursos fuesen destinados a aliviar la inseguridad alimentaria que padecen los venezolanos, tendríamos una mejorar sustancial en la capacidad alimentaria de los ciudadanos”.