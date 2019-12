Guaidó anunció “investigación clara y transparente” por casos de corrupción - Runrun

En sesión ordinaria desde el Hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del parlamento, Juan Guaidó anunció que se designó una comisión especial para investigar el caso de corrupción que involucra a varios diputados de oposición.

La comisión está integrada por: Edgar Zambrano, Stalin González, Marialbert Barrios y su secretario, José Luis Cartaya; quienes tendrán un lapso de 15 días para recabar toda la información necesaria.

Guaidó afirmó que existe una posición “sólida” en el parlamento tras el escándalo de corrupción denunciado el pasado fin de semana por el portal armando.info en la que se señaló a varios diputados de supuestamente ofrecer indulgencias a empresarios ligados al negocio de las cajas CLAP.

El presidente encargado destacó que existe una “novedad” en la institución que preside ya que en “solo horas” se abrió una investigación en órgano parlamentario y que los señalados acuden “con tranquilidad” a dar la cara porque “el que no la debe, no la teme”, cosa que no ocurría en periodos anteriores.

Respecto a los señalamientos realizados este lunes por el diputado José Brito en su contra, Guaidó reiteró la firmeza del parlamento y la investigación que se llevará a cabo en el órgano legislativo.

