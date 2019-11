Plan País de la AN propone seguridad, reconstrucción de la CVG e inversión privada para erradicar a las mafias de la minería - Runrun

Desde la Asamblea Nacional se impulsa un proyecto de Ley de Cambio Climático para preparar a Venezuela para “los desafíos de un economía global”

La diputada María Gabriela Hernández recordó la ilegalidad del Arco Minero del Orinoco

El coordinador del área de energía del Plan País, Yon Goicoechea y la vicepresidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández, condenaron la masacre de Ikabarú y aseguraron que ya existe un proyecto de consenso para desarrollar una minería que sea más respetuosa con los indígenas y el medio ambiente.

En rueda de prensa, Goicoechea señaló que en Venezuela la minería “es un pranato”.

“En su discurso la dictadura manosea el indigenismo, pero hoy están masacrando a los pemones en el sur”, condenó la diputada Hernández.

Hernández recordó también que la Asamblea Nacional declaró nulo el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) porque viola la Constitución y representa un modelo “irracional e irresponsable” que afecta a las comunidades y el medio ambiente.

El AMO ocupa 111 mil kilómetros cuadrados y su explotación ilegal atenta contra parques nacionales, territorios protegidos y los ríos, fuente de la energía hidráulica.

Por eso Goicoechea aseguró que las medidas que recoge el Plan País para el desarrollo de la minería, incluye un plan de seguridad, “donde la Fuerza Armada Nacional no sea parte del problema porque hoy efectivos de la Guardia Nacional operan dentro de las mafias”.

“Ninguna empresa seria va a venir si no hay un saneamiento de la zona, por eso es clave el plan de seguridad para los estados del sur”, enfatizó el también dirigente de Voluntad Popular.

La segunda acción pasa por la “reconstrucción administrativa del Estado venezolano para atender la minería”, apuntó Goicoechea. Señaló que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) forma parte “de la cadena de las mafias y ha perdido su capacidad de producción”, razón por la cual es necesario “recomponer la CVG y atender a sus trabajadores” para que se convierta en un conglomerado moderno, libre de manipulaciones políticas y abierto al capital privado nacional y extranjero.

El portavoz de Plan País indicó como tercera prioridad “la recuperación del sector eléctrico”, impulsando las “energías limpias” en el sur del país como las energías eólica y solar, al tiempo que se fortalece el sector hidroeléctrico.

Por último, sostuvo la necesidad de adecuar el marco normativo venezolano. “Hoy tenemos oro y diamantes de sangre, no tenemos ley y el Estado no controla nada. Tenemos que estimular la creación de empleos a través de la inversión privada, abrir el sector y promover grandes inversiones que generen impuestos y empleos. El modelo estatista y comunista no sirve, tenemos que formalizar y poner estándares ambientales a la minería”, puntualizó Goicoechea.

Igualmente la diputada Hernández resaltó que el Parlamento ya elabora un proyecto de Ley de Cambio Climático, que busca preparar al país para los desafíos de una economía global que pretende superar su dependencia del petróleo, y convertir a Venezuela en un “sumidero de carbono” con el apoyo de los ingenieros agrónomos y forestales venezolanos. “Dejaremos atrás el círculo de destrucción y muerte de Maduro, y echaremos a andar el círculo para la vida”, concluyó la legisladora.