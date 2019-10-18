Grupo de Lima repudia ingreso del régimen de Maduro al Consejo de DDHH de la ONU - Runrun

EL GRUPO DE LIMA repudió este viernes 18 de octubre la inclusión del régimen de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un comunicado difundido por la coalición, manifiesta que los países integrantes del grupo “renuevan su firme decisión de realizar los mayores esfuerzos para que se continúe, en dicho Consejo, la investigación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela”.
A continuación el comunicado íntegro:
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, países miembros del Grupo de Lima, deploran profundamente que el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, responsable de muy graves violaciones a los derechos humanos, haya sido elegido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2020-2022.
Nuestros países renuevan su firme decisión de realizar los mayores esfuerzos para que se continúe, en dicho Consejo, la investigación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, para que los responsables de estos actos criminales no queden impunes.
Lea también: Venezuela entra en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Finalmente, reiteran su permanente compromiso de continuar promoviendo, junto con la comunidad internacional, la recuperación de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.
Bogotá, 18 de octubre de 2019
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTAvaXZhbi1kdXF1ZS1uaWNvbGFzLW1hZHVyby5qcGVnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzkxMDE1L3F1aWpvdGFkYXMtYW5kaW5hcy1wb3ItYXJtYW5kby1hcm1hcy8iIHRpdGxlPSJRdWlqb3RhZGFzIGFuZGluYXMsIHBvciBBbGVqYW5kcm8gQXJtYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij7DgWx2YXJvIFVyaWJlPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zOTEwMTUvcXVpam90YWRhcy1hbmRpbmFzLXBvci1hcm1hbmRvLWFybWFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlF1aWpvdGFkYXMgYW5kaW5hcywgcG9yIEFsZWphbmRybyBBcm1hczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L25pY29sYXMtbWFkdXJvLTMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MTAwOS9tYWR1cm8tc29icmUtZW50cmFkYS1kZS12ZW5lenVlbGEtZW4tbGEtb251LXRyZW1lbmRhLXZpY3RvcmlhLWRlLXZlbmV6dWVsYS1lbmZyZW50YW5kby1lbC1jb21wbG90LWxhLWNvbnNwaXJhY2lvbi8iIHRpdGxlPSJNYWR1cm8gc29icmUgZW50cmFkYSBkZSBWZW5lenVlbGEgZW4gbGEgT05VOiAmIzgyMjA7VHJlbWVuZGEgdmljdG9yaWEgZGUgVmVuZXp1ZWxhLCBlbmZyZW50YW5kbyBlbCBjb21wbG90LCBsYSBjb25zcGlyYWNpw7NuJiM4MjIxOyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPk5pY29sw6FzIE1hZHVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MTAwOS9tYWR1cm8tc29icmUtZW50cmFkYS1kZS12ZW5lenVlbGEtZW4tbGEtb251LXRyZW1lbmRhLXZpY3RvcmlhLWRlLXZlbmV6dWVsYS1lbmZyZW50YW5kby1lbC1jb21wbG90LWxhLWNvbnNwaXJhY2lvbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5NYWR1cm8gc29icmUgZW50cmFkYSBkZSBWZW5lenVlbGEgZW4gbGEgT05VOiAmIzgyMjA7VHJlbWVuZGEgdmljdG9yaWEgZGUgVmVuZXp1ZWxhLCBlbmZyZW50YW5kbyBlbCBjb21wbG90LCBsYSBjb25zcGlyYWNpw7NuJiM4MjIxOzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzEwL2NvbnNlam8tZGRoaC1vbnUuanBlZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTA5NDIvdmVuZXp1ZWxhLWxvZ3JhLXVuLWVzY2Fuby1lbi1lbC1jb25zZWpvLWRlLWRlcmVjaG9zLWh1bWFub3MtZGUtbmFjaW9uZXMtdW5pZGFzLyIgdGl0bGU9IlZlbmV6dWVsYSBlbnRyYSBlbiBlbCBDb25zZWpvIGRlIERlcmVjaG9zIEh1bWFub3MgZGUgTmFjaW9uZXMgVW5pZGFzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q29uc2VqbyBkZSBEREhIIGRlIGxhIE9OVTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDk0Mi92ZW5lenVlbGEtbG9ncmEtdW4tZXNjYW5vLWVuLWVsLWNvbnNlam8tZGUtZGVyZWNob3MtaHVtYW5vcy1kZS1uYWNpb25lcy11bmlkYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+VmVuZXp1ZWxhIGVudHJhIGVuIGVsIENvbnNlam8gZGUgRGVyZWNob3MgSHVtYW5vcyBkZSBOYWNpb25lcyBVbmlkYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMC9odWdvLWNoYXZlei1mcmlhcy5qcGVnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzkwOTE3L21pcmFyc2UtZWwtb21ibGlnby1uby1iYXN0YS1wb3ItYXJtYW5kby1tYXJ0aW5pLXBpZXRyaS8iIHRpdGxlPSJNaXJhcnNlIGVsIG9tYmxpZ2/CoG5vIGJhc3RhLCBwb3IgQXJtYW5kbyBNYXJ0aW5pIFBpZXRyaSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmZpZGVsIGNhc3RybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzkwOTE3L21pcmFyc2UtZWwtb21ibGlnby1uby1iYXN0YS1wb3ItYXJtYW5kby1tYXJ0aW5pLXBpZXRyaS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5NaXJhcnNlIGVsIG9tYmxpZ2/CoG5vIGJhc3RhLCBwb3IgQXJtYW5kbyBNYXJ0aW5pIFBpZXRyaTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzEwL25pY29sYXMtbWFkdXJvLTEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDg5MC9jb24tZXN0YXMtOC1wZXJsYXMtcmVzdW1pbW9zLWxvLXF1ZS1kaWpvLW1hZHVyby1lc3RlLTE2b2N0LyIgdGl0bGU9IkNvbiBlc3RhcyA4IOKAnHBlcmxhc+KAnSByZXN1bWltb3MgbG8gcXVlIGRpam8gTWFkdXJvIGVzdGUgIzE2T2N0IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Tmljb2zDoXMgTWFkdXJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzkwODkwL2Nvbi1lc3Rhcy04LXBlcmxhcy1yZXN1bWltb3MtbG8tcXVlLWRpam8tbWFkdXJvLWVzdGUtMTZvY3QvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q29uIGVzdGFzIDgg4oCccGVybGFz4oCdIHJlc3VtaW1vcyBsbyBxdWUgZGlqbyBNYWR1cm8gZXN0ZSAjMTZPY3Q8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
77
Enviar Comentarios