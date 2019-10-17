Venezuela entra en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas - Runrun

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS de las Naciones Unidas eligió este jueves 17 de octubre a Venezuela para integrar este grupo que monitorea las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.
Más de 190 países miembros de la ONU votaron para elegir a los 47 integrantes del Consejo de Derechos Humanos, de los cuales dos correspondían a América Latina, y Venezuela era uno de los candidatos.
La elección se realizó en momentos de fuerte tensión por la presión internacional que aumenta contra el régimen de Nicolás Maduro, tanto que incluso Costa Rica ofreció su candidatura para evitar que Venezuela fuera elegida.
Según datos de la votación, 153 votos fueron emitidos a favor de Brasil, 105 votos a favor de Venezuela y 96 votos a favor de Costa Rica, la cual quedó por fuera de la elección.
Louis Charbonneau, director de la ONU en Human Rights Watch, opinó al respecto: “Con el asiento, Venezuela intentará socavar el escrutinio de sus abusos y los abusos de sus aliados”.
“Las misiones de investigación y las comisiones de investigación del consejo han realizado un trabajo excepcional. Los votos sobre algunos temas pueden ser cerrados, por lo que no necesitamos países como Venezuela que intenten socavar el buen trabajo”, añadió Charbonneau.
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Por su parte, el abogado venezolano Mariano de Alba, predijo que Maduro usará la victoria de Venezuela en el Consejo de DDHH para mostrar que su gobierno “todavía tiene apoyo y es reconocido por la mayoría del mundo”.
“Es una pena (…) Pero en la práctica, no es el fin del mundo para la oposición”, añadió de Alba.
*Con información de Washington Post
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