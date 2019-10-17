Unión Interparlamentaria aprueba exigir cese al acoso parlamentario en Venezuela - Runrun

LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA APROBÓ este jueves 17 de octubre un informe sobre Venezuela donde exigen el cese del acoso a los diputados de la Asamblea Nacional y la liberación inmediata del diputado Juan Requesens.
La información fue publicada en la red social Twitter por el organismo donde expresaron lo siguiente: “Consejo de Gobierno en #IPU141 adopta una decisión sobre parlamentarios de Venezuela, expresando preocupación por el aumento de la intimidación de los parlamentarios de la oposición y pidiendo al gobierno de Venezuela que garantice que la misión de la UIP se dirija a los derechos humanos y las preocupaciones y para ayudar a encontrar una solución”.
Lea también: Venezuela denuncia impacto de las sanciones de EEUU ante la Unesco
Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional y coordinadora de Encuentro Ciudadano, publicó a través de su cuenta oficial de Twitter el documento oficial de los acuerdos alcanzados por la Unión Interparlamentaria.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTAvQU5jaGF2aXN0YXMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDk1MS9ndWFpZG8teS1lbC1jaGF2aXNtby1zZS1hanVzdGFuLWEtdW5hLW51ZXZhLXJ1dGluYS1lbi1sYS1hbi8iIHRpdGxlPSJHdWFpZMOzIHkgZWwgY2hhdmlzbW8gc2UgYWp1c3RhbiBhIHVuYSBudWV2YSBydXRpbmEgZW4gbGEgQU4iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDk1MS9ndWFpZG8teS1lbC1jaGF2aXNtby1zZS1hanVzdGFuLWEtdW5hLW51ZXZhLXJ1dGluYS1lbi1sYS1hbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5HdWFpZMOzIHkgZWwgY2hhdmlzbW8gc2UgYWp1c3RhbiBhIHVuYSBudWV2YSBydXRpbmEgZW4gbGEgQU48L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMC9XaGF0c0FwcC1JbWFnZS0yMDE5LTEwLTE1LWF0LTE0LjM3LjQ3LTEuanBlZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTA4NTUvY2hhdmlzbW8tdmUtZW4tcHJpbWVyYS1maWxhLWxhLXJlZHVjY2lvbi1kZS1zdS1iYW5jYWRhLWVuLWxhLWFzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLyIgdGl0bGU9IkNoYXZpc21vIHZlIGVuIHByaW1lcmEgZmlsYSBsYSByZWR1Y2Npw7NuIGRlIHN1IGJhbmNhZGEgZW4gbGEgQXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcmtpZWx5IFBlcmZlY3RvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzkwODU1L2NoYXZpc21vLXZlLWVuLXByaW1lcmEtZmlsYS1sYS1yZWR1Y2Npb24tZGUtc3UtYmFuY2FkYS1lbi1sYS1hc2FtYmxlYS1uYWNpb25hbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DaGF2aXNtbyB2ZSBlbiBwcmltZXJhIGZpbGEgbGEgcmVkdWNjacOzbiBkZSBzdSBiYW5jYWRhIGVuIGxhIEFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTAvc3RhbGluLWdvbnphbGV6LWd1c3Rhdm8tbWFyY2Fuby5qcGVnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDgyMy9zdGFsaW4tZ29uemFsZXoteS1ndXN0YXZvLW1hcmNhbm8tY2F1c2FuLXBvbGVtaWNhLXRyYXMtc2VyLXZpc3Rvcy1lbi11bi1wYXJ0aWRvLWRlLWxhLW1sYi8iIHRpdGxlPSJTdGFsaW4gR29uesOhbGV6IHkgR3VzdGF2byBNYXJjYW5vIGNhdXNhbiBwb2zDqW1pY2EgdHJhcyBzZXIgdmlzdG9zIGVuIHVuIHBhcnRpZG8gZGUgbGEgTUxCIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTA4MjMvc3RhbGluLWdvbnphbGV6LXktZ3VzdGF2by1tYXJjYW5vLWNhdXNhbi1wb2xlbWljYS10cmFzLXNlci12aXN0b3MtZW4tdW4tcGFydGlkby1kZS1sYS1tbGIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+U3RhbGluIEdvbnrDoWxleiB5IEd1c3Rhdm8gTWFyY2FubyBjYXVzYW4gcG9sw6ltaWNhIHRyYXMgc2VyIHZpc3RvcyBlbiB1biBwYXJ0aWRvIGRlIGxhIE1MQjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L2FzYW1ibGVhbmFjaW9uYWwuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDc1MS9hbi1zb2xpY2l0YXJhLWVzdGF0dXMtZGUtcmVmdWdpYWRvcy1wYXJhLW1pZ3JhbnRlcy12ZW5lem9sYW5vcy8iIHRpdGxlPSJBTiBzb2xpY2l0YXLDoSBlc3RhdHVzIGRlIHJlZnVnaWFkb3MgcGFyYSBtaWdyYW50ZXMgdmVuZXpvbGFub3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDc1MS9hbi1zb2xpY2l0YXJhLWVzdGF0dXMtZGUtcmVmdWdpYWRvcy1wYXJhLW1pZ3JhbnRlcy12ZW5lem9sYW5vcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BTiBzb2xpY2l0YXLDoSBlc3RhdHVzIGRlIHJlZnVnaWFkb3MgcGFyYSBtaWdyYW50ZXMgdmVuZXpvbGFub3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMC9JTUctOTgyOS0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTA1NDIvZ3VhaWRvLWVsLWdlc3RvLWRlbC1wcmVzaWRlbnRlLWRlLWd1YXRlbWFsYS1kZW11ZXN0cmEtcXVlLW5vLWVzdGFtb3Mtc29sb3MvIiB0aXRsZT0iR3VhaWTDszogRWwgZ2VzdG8gZGVsIHByZXNpZGVudGUgZGUgR3VhdGVtYWxhIGRlbXVlc3RyYSBxdWUgbm8gZXN0YW1vcyBzb2xvcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFsZWphbmRybyBHaWFtbWF0dGVpPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzkwNTQyL2d1YWlkby1lbC1nZXN0by1kZWwtcHJlc2lkZW50ZS1kZS1ndWF0ZW1hbGEtZGVtdWVzdHJhLXF1ZS1uby1lc3RhbW9zLXNvbG9zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkd1YWlkw7M6IEVsIGdlc3RvIGRlbCBwcmVzaWRlbnRlIGRlIEd1YXRlbWFsYSBkZW11ZXN0cmEgcXVlIG5vIGVzdGFtb3Mgc29sb3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
67
Enviar Comentarios