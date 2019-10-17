Unión Interparlamentaria aprueba exigir cese al acoso parlamentario en Venezuela - Runrun

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Unión Interparlamentaria aprueba exigir cese al acoso parlamentario en Venezuela

Redacción Runrun.es17 octubre, 20192min67

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LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA APROBÓ este jueves 17 de octubre un informe sobre Venezuela donde exigen el cese del acoso a los diputados de la Asamblea Nacional y la liberación inmediata del diputado Juan Requesens.

La información fue publicada en la red social Twitter por el organismo donde expresaron lo siguiente: “Consejo de Gobierno en #IPU141 adopta una decisión sobre parlamentarios de Venezuela, expresando preocupación por el aumento de la intimidación de los parlamentarios de la oposición y pidiendo al gobierno de Venezuela que garantice que la misión de la UIP se dirija a los derechos humanos y las preocupaciones y para ayudar a encontrar una solución”.

Lea también: Venezuela denuncia impacto de las sanciones de EEUU ante la Unesco

Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional y coordinadora de Encuentro Ciudadano, publicó a través de su cuenta oficial de Twitter el documento oficial de los acuerdos alcanzados por la Unión Interparlamentaria.

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