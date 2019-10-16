Venezuela denuncia impacto de las sanciones de EEUU ante la Unesco - Runrun

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Venezuela denuncia impacto de las sanciones de EEUU ante la Unesco

Redacción Runrun.es16 octubre, 20192min59

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EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO denunció este martes 17 de octubre ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Héctor Constant Rosales, embajador venezolano ante el organismo, señaló que esas acciones”ilegales” ocasionaron el “bloqueo” del servicio informático de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr).

Asimismo, indicó que a pesar de las “medidas coercitivas” el régimen chavista continúa brindando “beneficios” a la población.

“Solo en el año 2018 la matrícula de educación básica aumentó 7% y la de educación universitaria 5% y seguimos asegurando más de 250.000 becas de estudio mensuales. Hoy Venezuela cuenta con 10.500.000 estudiantes desde educación inicial hasta el subsistema universitario, lo cual representa un tercio de toda nuestra población”, expresó Constant Rosales.

Lea también: Gobierno de Chile amenaza a Maduro con un bloqueo naval

Por otra parte, el embajador recordó frente al Consejo Ejecutivo, la activa participación de Venezuela en diferentes proyectos de la Unesco. 

*Con información de Vicepresidencia

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