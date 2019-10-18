Foro Penal Venezolano confirma excarcelación de 18 presos políticos este #17Oct - Runrun

EL FORO PENAL VENEZOLANO (FPV) informó que este jueves 17 de octubre fueron excarcelados 18 presos políticos de los 24 que había anunciado el fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab.
A través de su cuenta de Twitter, el director de la ONG, Alfredo Romero, publicó la lista de los presos políticos excarcelados, aclarando que Vasco da Costa no estaba incluido.
Romero, precisó que entre las últimas personas que han sido excarceladas son: Yonathan Medina, Eugenio Escalona, Adriana Milena Delgado, Yorman Ortiz, Heber Ramírez, Andrea Rivas, Thais Valera y Eva Lugo.
Más temprano se confirmó la excarcelación de Pedro Jaimes, administrador de la cuenta de twitter @Aeremeteo, quien fue apresado en mayo de 2018 acusado de revelar secretos políticos y espionaje informático por compartir información pública sobre la ruta del avión presidencial.
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En cuanto a Saab, aseveró que durante la gestión de la comisión de la Verdad de la ANC se han concretado 222 liberaciones desde el año 2017.
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