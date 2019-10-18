 Maduro sobre entrada de Venezuela en la ONU: "Tremenda victoria de Venezuela, enfrentando el complot, la conspiración" - Runrun
Lo último
   

Buscar

Maduro sobre entrada de Venezuela en la ONU: “Tremenda victoria de Venezuela, enfrentando el complot, la conspiración”

Redacción Runrun.es17 octubre, 20191min40

Artículos Relacionados

NoticiasTop 5

El Mañanero de hoy #18Oct: Las 8 noticias que debes saber

Noticias

Colombia califica de “afrenta” el ingreso de Venezuela a Consejo de DDHH de ONU

Monitor de VíctimasNoticiasTop 5

#MonitorDeVictimas | Hallaron cadáver calcinado de exconcejal de Petare, Edmundo “Pipo” Rada

nicolas-maduro-3.jpg

NICOLÁS MADURO CONSIDERÓ QUE EL asiento que Venezuela logró en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es “una victoria” contra la “campaña de presión” liderada por Estados Unidos.

“Tremenda victoria de Venezuela, enfrentando el complot, la conspiración, la campaña brutal del Gobierno de EE.UU. de Donald Trump, una campaña de presión, de persecución contra los países del mundo, (…) a la cual se sumó el FMI, el Banco Mundial”, dijo Maduro.

En cadena nacional, Maduro dijo que en la votación celebrada este 17 de octubre en la ONU “no pudieron ni con amenazas, ni con chantajes, ni con campañas mundiales, no pudo el Gobierno de EEUU con Venezuela, no pudo el imperialismo, ni el Grupo de Lima”.

 Con información de EFE

Post Views: 40

Enviar Comentarios

anterior#MonitorDeVictimas | Hallaron cadáver calcinado de exconcejal de Petare, Edmundo "Pipo" Rada

siguienteColombia califica de "afrenta" el ingreso de Venezuela a Consejo de DDHH de ONU

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios