Maduro sobre entrada de Venezuela en la ONU: "Tremenda victoria de Venezuela, enfrentando el complot, la conspiración" - Runrun

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NICOLÁS MADURO CONSIDERÓ QUE EL asiento que Venezuela logró en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es “una victoria” contra la “campaña de presión” liderada por Estados Unidos.
“Tremenda victoria de Venezuela, enfrentando el complot, la conspiración, la campaña brutal del Gobierno de EE.UU. de Donald Trump, una campaña de presión, de persecución contra los países del mundo, (…) a la cual se sumó el FMI, el Banco Mundial”, dijo Maduro.
En cadena nacional, Maduro dijo que en la votación celebrada este 17 de octubre en la ONU “no pudieron ni con amenazas, ni con chantajes, ni con campañas mundiales, no pudo el Gobierno de EEUU con Venezuela, no pudo el imperialismo, ni el Grupo de Lima”.
Con información de EFE
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