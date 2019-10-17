Con estas 8 “perlas” resumimos lo que dijo Maduro este #16Oct - Runrun

NICOLÁS MADURO ENCABEZÓ ESTE 16 DE octubre un encuentro con representantes del sector de ciencia y tecnología del país. En este evento aprobó 650.790.321 bolívares para financiar proyectos de “semilleros de jóvenes científicos” en todo el territorio nacional.
Con estas 8 perlas resumimos su alocución:
1.- “La pieza que le faltaba al Socialismo del Siglo XXI era la ciencia”.
2.- “Sintonicémonos con las necesidades nacionales para seguir avanzando y estimulando en nuestros jóvenes el estudio y la aplicación de las ciencias en la creación de un nuevo país”.
3.- “Nosotros estamos concentrados en trabajar por Venezuela. Yo siempre digo que cuando hay nuevas amenazas de guarimbas, de violencia, que la gran vacuna del país es el trabajo y la producción”.
4.- “Solo en Venezuela, en Revolución, hemos garantizado el desarrollo, el sustento del sistema universitario que tenemos y que vamos a seguir mejorando y ampliando”.
5.- “Este es el camino, la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio del desarrollo de un país. Con el conocimiento y la ciencia vamos liberando el país, la economía, la vida social y vamos consolidando el modelo económico y humano del socialismo”.
5.- “El satélite Guaicaipuro de Venezuela pronto va a servir a Veznezuela (…). El trigo se empieza a producir en Venezuela (…) Este país va a salir adelante producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo”.
6.- “Les hago un llamado a los científicos a sincronizarse con las necesidades del país (…) Cada semana el consejo de vicepresidente me debe elevar los proyectos, yo conseguiré los recursos (…)”.
7.- “Tengo pruebas de intentos guarimberos que se pretenden para noviembre. Les espera es la cárcel, la justicia. Es lo que les espera a quienes se metan en guarimbas otra vez”.
8.- “Frente a amenazas la gran vacuna de Venezuela es el trabajo. Venezuela quiere paz, y paz vamos a tener. Hay una Venezuela absolutamente mayoritaria de buena fe, que sale a trabajar, a resolver”.
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