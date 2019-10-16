Jorge Rodríguez anuncia la instalación de una mesa para renovar el CNE - Runrun

EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, Jorge Rodríguez, anunció la tarde de este miércoles que la mesa de diálogo nacional inició la discusión para conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que asuma los próximos comicios en el país.
“Se instaló el día de hoy la mesa complementaria electoral, donde se pasa de inmediato a conformar el Consejo Nacional Electoral que asuma los procesos electorales venideros”, dijo Rodríguez en declaraciones a los medios de comunicación.
Rodríguez también anunció que en dicha mesa se discutirá la conformación y el nombramiento de las nuevas autoridades del CNE y la elaboración de una “hoja de ruta” para el establecimiento de amplias garantías electorales.
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Rodríguez señaló que con la conformación de esta mesa se estaría cumpliendo con el segundo punto del acuerdo firmado entre el gobierno de Maduro y partidos electorales de oposición.
En el encuentro que se llevó a cabo en la Casa Amarilla, también participaron Delcy Rodríguez, Jorge Arreaza, Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Felipe Mujica, entre otros.
El ministro además anunció que en las próximas horas el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente hará anuncios sobre sustitución de medidas para las personas que estén privadas de libertad.
*Con información de El Pitazo y Panorama
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