En 10 puntos: así resumimos lo que dijo Maduro en la cadena de este #15Oct - Runrun

NICOLÁS MADURO ENCABEZÓ ESTE 15 DE octubre un encuentro con gobernadores en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas.
Con estos 10 puntos resumimos su alocución, transmitida en cadena nacional de radio y televisión:
1.- Creó las corporaciones de protección social y económica al pueblo en los estados Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta.
2.- Asignó a todas las gobernaciones, “como modalidad de inversión para su uso libre en las necesidades, 1 millón de petros bimensuales a partir de noviembre”.
3.- Aseguró que la paz se va a mantener en el país: “Las guarimbas en Venezuela no vuelven”.
4.- Autorizó el beneficio de exoneración de pago de impuestos para el Plan de acción prioritaria de servicios públicos y mantenimiento de las ciudades.
5.- Autorizó la inversión para la ejecución de acción prioritaria para el sector eléctrico de 73.214.285 euros y para el sector agua 44.891.679 euros
6.- Aseguró que mejoraría “las vías de acceso rurales de nuestros campesinos y nuestros productores”.
7.- Transfirió industrias a gobernadores de los estados Portuguesa, Guárico, Apure y Barinas.
8.- Aprobó la creación de un fondo especial de 115.800.000 euros para el Plan de Siembra ciclo norte verano, “que atenderá a más de 197 mil hectáreas de los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Apure, Monagas y Anzoátegui”.
9.- Autorizó la creación de un fondo espacial de 36.500.000 euros “para la procura internacional de insumos, maquinarias, herramientas para la ejecución de planes productivos regionales”.
10.- Aprobó la creación de un fondo especial por 55.000.000 de euros para la adquisición de materia prima “necesarias para la industrias a cargo de las gobernaciones, a fin de garantizar los CLAP a través de mecanismos de autogestión regional”.
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