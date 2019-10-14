Estudiantes y profesores defienden la autonomía universitaria con asamblea y protestas - Runrun

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Estudiantes y profesores defienden la autonomía universitaria con asamblea y protestas

Andrea González14 octubre, 20192min80

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ESTUDIANTES, PROFESORES Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS realizaron este lunes 13 de octubre en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en defensa de la autonomía universitaria.

Durante la asamblea, la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, se refirió a la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que exige a las universidades adelantar las elecciones internas de las casas de estudios, decisión que la autoridad universitaria rechaza.

“Nos oponemos a la reciente sentencia 0324 dictada por la Sala Constitucional del TSJ del régimen, luego de 10 años que los rectores de las universidades nacionales interpusimos ante esa sala demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación”, dijo García Arocha.

Por otra parte, García Arocha informó que se comunicará con la ONU y su alta comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet, por la violación sistemática de los DDHH.

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“Insistiremos en todas las acciones que signifiquen el rescate de nuestra academia (…) Para ella y por ella estamos aquí”, añadió la rectora de la UCV.

Estudiantes protestaron

Luego de que finalizara la asamblea, estudiantes salieron a protestar en las adyacencias de la casa de estudios de Caracas, a pesar de la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana.

Durante la manifestación, los estudiantes y el resto de los participantes de la protesta cantaron el himno nacional de Venezuela frente al piquete policial.

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