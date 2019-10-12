Borges pide aumentar la presión internacional contra el régimen de Maduro - Runrun

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Borges pide aumentar la presión internacional contra el régimen de Maduro

Redacción Runrun.es12 octubre, 20194min16

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EL COMISIONADO PRESIDENCIAL para las relaciones exteriores, Julio Borges hizo un llamado a la comunidad internacional para que aumente la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro.

La petición – hecha a través de su cuenta de Twitter – se produjo como reacción al impedimento de entrada al país del presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Lea también: Impiden entrada al país del presidente electo de Guatemala Alejandro Giammattei

Borges señaló que “la dictadura de Maduro le abre las puertas a narcoterroristas, pero impide la entrada al país de un demócrata como el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei”.

El partido responde

El partido político Primero Justicia – del cual Borges es coordinador – también rechazó la negativa de las autoridades de Venezuela para el ingreso del presidente electo de Guatemala.

Lea también: Guaidó: El gesto del presidente de Guatemala demuestra que no estamos solos

“Desde el Gobierno legítimo, la AN y la sociedad democrática resaltamos y agradecemos la valentía del presidente electo de Guatemala, el doctor Giammattei y elevamos nuestra voz para que este atropello genere mayor reacción y presión contra la dictadura”, expresaron en su cuenta de Twitter.

Igualmente criticaron que dejen ingresar a Venezuela a presuntos guerrilleros, narcos o terroristas. 

 

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