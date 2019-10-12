Borges pide aumentar la presión internacional contra el régimen de Maduro - Runrun

EL COMISIONADO PRESIDENCIAL para las relaciones exteriores, Julio Borges hizo un llamado a la comunidad internacional para que aumente la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro.
La petición – hecha a través de su cuenta de Twitter – se produjo como reacción al impedimento de entrada al país del presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei.
Borges señaló que “la dictadura de Maduro le abre las puertas a narcoterroristas, pero impide la entrada al país de un demócrata como el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei”.
El partido responde
El partido político Primero Justicia – del cual Borges es coordinador – también rechazó la negativa de las autoridades de Venezuela para el ingreso del presidente electo de Guatemala.
“Desde el Gobierno legítimo, la AN y la sociedad democrática resaltamos y agradecemos la valentía del presidente electo de Guatemala, el doctor Giammattei y elevamos nuestra voz para que este atropello genere mayor reacción y presión contra la dictadura”, expresaron en su cuenta de Twitter.
Igualmente criticaron que dejen ingresar a Venezuela a presuntos guerrilleros, narcos o terroristas.
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