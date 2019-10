Guaidó: El gesto del presidente de Guatemala demuestra que no estamos solos - Runrun

Foto: Presidencia AN

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró que la visita del presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei es una demostración de que el país cuenta con el respaldo del mundo.

En una rueda de prensa, Guaidó dijo que el presidente de Guatemala venía al país en calidad de invitado por su presidencia. Igualmente dejó entrever que tocarían temas migratorios, también para intentar impulsar dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se califique a los venezolanos como refugiados.

Guaidó explicó que en lo poco que pudo conversar con Giammattei, este le contó que no lo dejaron llegar a inmigración en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. “Lo retuvieron apenas saliendo del avión. Me dijo que (los funcionarios) estaban muy apenados en general. No le dieron ningún tipo de argumento, solo que eran órdenes de arriba”.

Sobre esto hizo un llamado a funcionarios tanto civiles como militares de que el “seguir órdenes” no exime de responsabilidades.

“Hoy hay una misión de las Naciones Unidas sobre violación de Derechos Humanos. No es quien da la orden, el que la ejecuta también es responsable de violación de Derechos Humanos”, repitió.

En horas de la mañana de este sábado, el presidente Alejandro Giammattei llegó a Venezuela para reunirse con el presidente Guaidó. Los funcionarios del Aeropuerto no lo dejaron ingresar y fue devuelto a su país.

Hasta el momento no ha habido una reacción por parte del régimen de Nicolás Maduro.

