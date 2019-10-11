Administración de Guaidó crea aplicación para combatir la censura y fake news - Runrun

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Administración de Guaidó crea aplicación para combatir la censura y fake news

Redacción Runrun.es11 octubre, 20192min1

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EL CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL estrenó una aplicación para combatir la censura y los fake news en Venezuela, la cual estará disponible dentro y fuera del país.

Esta aplicación es totalmente gratuita y permite a los ciudadanos acceder a las noticias e informaciones que difunde los funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó.

De acuerdo con el CCN, la aplicación del CNN está disponible en los sistemas Android e iOS.

Lea también: Venezuela tiene peor conexión a Internet que Cuba e Iraq

Vale recordar que el Centro de Comunicación Nacional surgió en abril de este año, con el objetivo de que haga frente a la “política de hegemonía” del régimen de Nicolás Maduro.

*Con información del Centro de Comunicación Nacional

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