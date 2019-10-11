Administración de Guaidó crea aplicación para combatir la censura y fake news - Runrun

EL CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL estrenó una aplicación para combatir la censura y los fake news en Venezuela, la cual estará disponible dentro y fuera del país.
Esta aplicación es totalmente gratuita y permite a los ciudadanos acceder a las noticias e informaciones que difunde los funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó.
De acuerdo con el CCN, la aplicación del CNN está disponible en los sistemas Android e iOS.
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Vale recordar que el Centro de Comunicación Nacional surgió en abril de este año, con el objetivo de que haga frente a la “política de hegemonía” del régimen de Nicolás Maduro.
*Con información del Centro de Comunicación Nacional
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