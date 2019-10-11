Maduro: "En Ecuador se está dando la primera insurrección popular contra el FMI de esta nueva etapa" - Runrun

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Maduro: “En Ecuador se está dando la primera insurrección popular contra el FMI de esta nueva etapa”

Redacción Runrun.es10 octubre, 20192min30

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NICOLÁS MADURO CONSIDERA QUE LAS protestas que se registran desde hace días en Ecuador son una “insurrección popular” contra de las medidas económicas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El pueblo de Ecuador ha dicho no, ya basta de paquetes económicos y en Ecuador se está dando la primera insurrección popular contra el FMI de esta nueva etapa”, manifestó.

De igual forma, indicó: “A 30 años de la insurrección popular de El Caracazo, se está dando en Ecuador. ¿Quién es el culpable? El Fondo Monetario”, que, a su juicio, “está imponiendo paquetes económicos” a los países de América Latina y el Caribe, por lo que lo calificó como “el principal instrumento del demonio en el mundo”.

Para Maduro, el FMI solo “aboga por los intereses multimillonarios de la banca mundial” y “saca de los bolsillos de los pueblos el dinero para pagar el dinero a los bancos internacionales”.

Por otro lado, repudió que se vincule a su gobierno con las protestas que se han registrado en Ecuador. Asimismo, dijo que quienes lo responsabilizan de ello “ven un fantasma, yo creo que ellos sueñan conmigo y que en las noches yo los persigo, no es Maduro, es el capitalismo salvaje que destruye a los pueblos”.

En su opinión, Venezuela”es un país asediado, acosado, agredido, perseguido, económica y financieramente”.

Con información de EFE

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