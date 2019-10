El chavismo en la AN propone pero no vota - Runrun

Los diputados chavistas proponen modificaciones en el orden del día pero no votan en los acuerdos porque según ellos el Parlamento está en desacato

Los parlamentarios del Psuv se vieron obligados a participar en el minuto de silencio en honor a Fernando Albán

@saracosco

PUNTUALMENTE LA BANCADA CHAVISTA llegó al Palacio Federal Legislativo para la sesión de este martes con la idea de proponer – por tercera vez- el tema de los paramilitares y las fotos del presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con miembros del grupo Los Rastrojos.

Sin embargo, en el orden del día ya se contemplaba un proyecto de acuerdo sobre la presencia de estos grupos en el país, que según el diputado Franklyn Duarte (Copei-Táchira) era un tema “anhelado por la bancada del Psuv”.

Duarte, junto a otros diputados de la oposición – casi todos de los estados fronterizos con Colombia – denunciaron la presencia, reclutamiento y adoctrinamiento de grupos guerrilleros a jóvenes venezolanos. También sobre la “permisividad” que mantiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los paramilitares en Venezuela.

Pero el chavismo se concentró solamente en acusar a Juan Guaidó de tener vinculaciones “estrechas” con los paramilitares y Darío Vivas (Psuv-Vargas) agregó que el mismo diputado Duarte también mantiene esos nexos “y debería desvincularse”.

Aunque la bancada del Psuv aseguró no temerle a ningún debate en ningún terreno, y aseguraron rechazar la presencia de grupos guerrilleros en el país, al momento de la votación – que fue de manera nominal a petición del presidente Guaidó- no alzaron su voz para aprobar o rechazar el proyecto de acuerdo.

Esto porque, según lo explicó el exministro del Trabajo, Francisco Torrealba – que sigue asistiendo a las sesiones, a pesar de que la Junta Directiva calificó que perdió su investidura- la AN se encuentra en desacato, pero eso no los ha impedido de proponer modificaciones en el orden del día al comienzo de cada sesión.

El chavismo regresó a la AN el día 30 de septiembre después de 2 años desincorporados de la actividad parlamentaria venezolana. Ahora, de vuelta en el hemiciclo, proponen pero no votan. Obligados a volver para evitar que Guaidó continúe en la presidencia, participan de un poder en el que dicen no creer. Como en un “efecto microondas parlamentario”, calientan pero no cocinan.

Un desplante

Con un Hemiciclo de sesiones en silencio y con un ambiente melancólico, los diputados chavistas tuvieron que escuchar el testimonio de la familia de Fernando Albán, concejal de Primero Justicia, que cayó del piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde estaba custodiado por funcionarios policiales. Según el gobierno, se suicidó.

Su hermana Luz Mariela Albán, expresó que tienen la certeza de que Albán no se suicidó, “a él lo asesinaron y no nos cansaremos de buscar justicia”. Hay dos funcionarios detenidos por este caso, aunque no fueron imputados por violación a los Derechos Humanos.

Para hacerle honor la diputada Adriana Pichardo (VP-Aragua) solicitó a la cámara un minuto de silencio, pero los diputados chavistas se mantuvieron sentados hasta que los mismos invitados al Parlamento empezaron a increparles y gritarles que se levantaran “por respeto”.

Poco a poco los parlamentarios del Psuv se fueron levantando de sus curules y participaron en el minuto de silencio, aunque posteriormente el diputado Virgilio Ferrer (Representación Indígena-Zulia) solicitó un aplauso para Fernando Albán por ser un “héroe” y en ese momento la bancada chavista no participó.

Durante todo el debate que dio cuenta de la situación de tortura, tratos crueles a presos políticos, solo participó un diputado del Psuv que fue Juan Marín (Guárico), quien expresó condolencias a la familia de Albán y aseguró que la tortura no es una política de Estado.

Igualmente dijo que los dos funcionarios implicados en el caso de Albán se encuentran privados de libertad y que hay un equipo representando a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el país.

Sin embargo la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) le replicó que esos dos funcionarios del Sebin no fueron imputados por tortura o violación a los Derechos Humanos y tampoco están acusados los jefes que dieron la orden.

“Hablan de instancias internacionales y a los representantes de Bachelet no los dejan entrar a las cárceles para hablar con los presos políticos. Esa es la verdad”, ratificó Solórzano.

