Con estas 7 “perlas” resumimos lo que dijo Maduro este #8Oct - Runrun

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Con estas 7 “perlas” resumimos lo que dijo Maduro este #8Oct

Redacción Runrun.es8 octubre, 20193min30

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NICOLÁS MADURO ENCABEZÓ ESTE 8 DE octubre un acto oficialista en el que se refirió a la situación política en Ecuador.

Con estas 7 perlas resumimos su alocución:

1.- “Ayer vi a Lenín Moreno totalmente desubicado. Si usted quiere ver la realidad eche para atrás ese paquete económico y dialogue con los campesinos, con los obreros, con los indígenas”.

2.- “El FMI quiere imponer en América Latina su modelo excluyente y que beneficia al capitalismo. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al FMI y su modelo capitalista salvaje, no por mi culpa”.

3.- “Imaginen qué pasaría en Venezuela con un gobierno de la derecha, si pretendiera usar el modelo fondo monetarista, privatizar Pdvsa y todas nuestras empresas. ¿Se imaginan la revolución que surgiría en Venezuela? Lo que estamos viendo en Ecuador sería un niño de pecho en comparación a lo que surgiría en Venezuela”.

4.- “Chávez echó de Venezuela al FMI, como se liberó Argentina con Kirchner o Brasil con Lula, y nos ha tocado ver cómo regresa el modelo capitalista del FMI, pero a Venezuela no volverán nunca más. Más temprano que tarde vendrá la prosperidad para Venezuela”.

5.- “Son dos modelos. El modelo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que le quita lo derechos a la educación, salud, a la vivienda, al trabajo, a los pueblos. El modelo del FMI que privatiza todo. El modelo del FMI que prioriza las cuentas bancarias, de los intereses de los multimillonarios, y empobrece a la mayoría; y los modelos humanistas, nacionalistas, progresistsa, que se levantaron y se levantan en América Latina”.

6.- “Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando es culpa mía, que yo y que muevo mis bigotes y tumbo gobiernos (…) Estoy pensando qué próximo gobierno voy a tumbar con los bigotes. No soy Superman, soy súper bigotes: pum, y cae gobierno”.

7.- Dijo que, si el presidente Moreno y el Fondo Monetario Internacional quieren conocer cómo se maneja un gobierno, “haciendo mucho con poco e invirtiendo en la riqueza nacional, que vean en la revolución bolivariana cómo se garantiza la educación pública”.

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