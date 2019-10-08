Francisco Torrealba informó que en las próximas horas habrá otras liberaciones de presos políticos - Runrun

EL EXMINISTRO DEL TRABAJO y constituyentista, Francisco Torrealba informó que en las próximas horas de este martes, 8 de octubre, serán liberados otro grupo de presos políticos.
Desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, Torrealba no indicó cuántas personas serían liberadas, pero que ya han sido estudiados los casos por la llamada Comisión de la Verdad.
“Hoy continúan las liberaciones de los casos que está estudiando la Comisión de la Verdad. La Mesa de Diálogo Político Nacional sigue avanzando”, agregó el dirigente del Psuv.
Torrealba también dijo que hay “una buena cantidad” que en los próximos días tendrá el “pleno disfrute de sus derechos”, aunque en la mayoría de los casos serán liberados con medidas cautelares.
El pasado 16 de septiembre, el régimen de Nicolás Maduro con un grupo de partidos minoritarios de oposición anunciaron un nuevo proceso de diálogo político en el que se comprometieron, entre otras cosas, a la liberación de presos políticos.
Igualmente, durante esa semana los dirigentes de los partidos políticos de oposición indicaron que serían liberados al menos 58 presos políticos.
Hasta los momentos han liberado al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, a su chofer y sus tres escoltas.
Edgar Zambrano y sus empleados fueron detenidos el pasado 8 de mayo. A Zambrano lo liberaron el pasado 17 de septiembre bajo medidas cautelares con presentaciones periódicas ante el Juzgado cada 30 días y prohibición de salida del país.
El chofer y los escoltas del parlamentario fueron liberados anoche, luego de que Tarek William Saab anunciara en rueda de prensa que cuatro presos políticos serían liberados
. Los trabajadores también deberán presentarse cada 30 días y tienen prohibición de salida del país.
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