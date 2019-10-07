Tarek William Saab confirmó que hoy liberarán a cuatro presos políticos - Runrun

EL FISCAL GENERAL DE LA República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab confirmó que hoy liberarán a cuatro presos políticos
“Hoy van a salir libres 4 personas vinculadas a eventos ocurridos este año”, dijo durante una entrevista con el periodista Vladimir Villegas.
Sin dar más detalles, Tarek William Saab indicó que los nombres de los presos políticos a liberar hoy no se haría por televisión.
De igual forma, sobre el caso del mayor general Miguel Rodríguez Torres, desmintió una presunta información de su fallecimiento.
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