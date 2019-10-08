Maduro: Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez están planificando otras formas de violencia contra Venezuela - Runrun

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Maduro: Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez están planificando otras formas de violencia contra Venezuela

Redacción Runrun.es8 octubre, 20191min74

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NICOLÁS MADURO PIDIÓ A COLOMBIA tener cuidado con su el presidente Iván Duque y con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, a quienes señaló de estar orquestar planes de guerra y violencia contra Venezuela.

“Le digo al pueblo de Colombia, cuidado con Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, porque están planificando otras formas de violencia contra Venezuela”, manifestó en un acto con militares.

De esta manera, acusó a estos políticos de querer “traer una guerra contra Venezuela”, algo que, aseguró, su gobierno y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no permitirán.

“Mucho cuidado, Colombia, con (…) los planes paramilitares de violencia y de guerra de estos dos señores”, reiteró.

De igual manera, Maduro ofreció un balance sobre los ejercicios militares realizados en Zulia, Táchira, Apure y Amazonas para hacer “frente a las amenazas externas que vienen de Colombia”.

“Tres semanas de ejercicios militares estamos en mejor capacidad que nunca para defender el territorio de Venezuela, la soberanía y la paz”, añadió.

Con información de EFE

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