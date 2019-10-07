Sebin allanó la casa de los padres de Gustavo Marcano en Lechería - Runrun

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Sebin allanó la casa de los padres de Gustavo Marcano en Lechería

Redacción Runrun.es7 octubre, 20191min93

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FUNCIONARIOS DEL SERVICIO BOLIVARIANO DE Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron este lunes 7 de octubre la residencia de los padres del exalcalde de Lechería Gustavo Marcano.

A través de su cuenta de Twitter, Marcano denunció que este hecho ocurre a solo dos semanas de que funcionarios del mencionado cuerpo de seguridad allanaran su vivienda.

Asimismo, expresó: “Tal como sucedió hace dos semanas en mi residencia, no se ha permitido el acceso a vecinos, abogados, ni testigos durante este allanamiento arbitrario a la residencia de mis padres en Lechería”.

Lea también: Familiares de Fernando Albán acudirán a la AN a un año de su muerte

“Ratificamos: seguiremos haciendo todo lo necesario para sacar a Maduro y su narcorégimen del poder”, aseveró el también ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos.

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