Familiares de Fernando Albán acudirán a la AN a un año de su muerte - Runrun

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Familiares de Fernando Albán acudirán a la AN a un año de su muerte

Redacción Runrun.es7 octubre, 20192min81

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FAMILIARES DEL CONCEJAL FERNANDO ALBÁN asistirán este martes 8 de octubre a la Asamblea Nacional, a un año de la muerte del también dirigente de Primero Justicia.

Además de asistir al Palacio Federal Legislativo, los familiares de Albán realizarán distintas actividades en la Gran Caracas, según informó su hermana Mariela Albán.

Durante una rueda de prensa, la hermana del concejal dijo: “Hoy, mañana, pasado y todo lo que nos queda de nuestra vida exigimos justicia para él y por la libertad de todos los presos políticos”.

Por otra parte, recalcó que, tanto ella como todos los familiares del funcionario, están seguros de que Albán “fue asesinado”.

Albán, quien fue concejal del municipio Libertador, murió el 8 de octubre del 2018 mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela.

“Lo que realmente nos hizo quererlo y extrañarlo como lo extrañamos es que era un hombre de compromiso y palabra (…) Hoy Fernando debería estar con nosotros acompañándonos en esta lucha”, dijo la diputada Amelia Belisario.

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El acto también sirvió para inaugurar la sala de prensa de Primero Justicia con el nombre de Fernando Albán para honrar al concejal fallecido.

*Con información de Unión Radio

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