Josep Borrell promete más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro - Runrun

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Josep Borrell promete más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro

Redacción Runrun.es7 octubre, 20192min69

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EL CANCILLER DE ESPAÑA, JOSEP BORREL prometió aplicar más sanciones al régimen de Nicolás Maduro si la situación de crisis en Venezuela se prolonga.

Durante el examen del hemiciclo del Parlamento Europeo, para ver si finalmente el 1 de noviembre ocupará el cargo de alto representante para la Política Exterior de la UE, Borrel expresó:

“Se discutirán sanciones individuales. Estoy en contra de las medidas que golpeen más duramente al pueblo venezolano. Las sanciones generales creo que no son ni positivas ni humanamente legítimas”.

Asimismo, dijo estar consciente de la situación de Venezuela y expresó: “Haremos todo lo posible para que se celebren elecciones democráticas presidenciales garantizadas”.

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“Mientras conozco la terrible situación humanitaria. Cinco millones de personas ya han abandonado el país. Desde la UE aplicaremos presión política y voluntad para que se celebren elecciones presidenciales”, agregó.

*Con información de ALnavío

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