AN evalúa designar a un contralor especial para supervisar los activos de la nación - Runrun

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AN evalúa designar a un contralor especial para supervisar los activos de la nación

Redacción Runrun.es7 octubre, 20192min67

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EL DIPUTADO JORGE MILLÁN informó este lunes 7 de octubre que la Asamblea Nacional evalúa designar un contralor especial para supervisar los activos de la nación.

En una entrevista concedida al programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Millán expresó: “La crisis es culpa de un régimen que saqueó al país. Personas vinculadas al gobierno o funcionarios se enriquecieron ilícitamente”.

Asimismo, el parlamentario señaló que el Parlamento también ejecuta acciones para determinar el destino de los 52 millones de dólares enviados por el gobierno de Estados Unidos para fortalecer el gobierno interino de Juan Guaidó.

Lea también: Maduro renovó contratos de cooperación y asesoría militar con Rusia

Millán manifestó que los venezolanos deben saber quién representa a la oposición y destacó que mientras el gobernante Nicolás Maduro continúe en el poder, no habrá calidad de vida.

*Con información de El Nacional

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