Embajador de Venezuela en Japón denuncia que su cuenta bancaria fue congelada - Runrun

EL EMBAJADOR DE VENEZUELA ante Japón, denunció este lunes que su cuenta bancaria está sin utilidad en el país asiático.
Seiko Ishikawa dijo que esta limitación podría estar vinculada con las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Maduro.
El representante de Maduro en Japón afirmó que la cuenta bancaria de su esposa y la de otros diplomáticos venezolanos también fueron congeladas.
Ishikawa aseguró que las cuentas congeladas eran personales, ya que la utilizada por la embajada continúa operativa.
El gobierno de Estados Unidos ha aplicado una serie de medidas para aislar al régimen de Maduro. La más reciente, fue la prohibición de entrada a Estados Unidos de funcionarios de Venezuela e Irán, medida que se extiende también a sus familiares.
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