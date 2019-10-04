Pizarro solicita envío de comisión especial de la ONU para constatar detenciones arbitrarias en Venezuela - Runrun

LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, solicitó la visita de una comisión de Naciones Unidas para que constate la situación de derechos humanos y detenciones arbitrarias en Venezuela.
A través de un comunicado se expuso el caso del diputado Juan Requesens, quien fue secuestrado por la dictadura el 7 de agosto de 2018 “violando su inmunidad parlamentaria y violando el debido proceso, sin orden judicial y sin permitírsele tener contacto con familiares o abogados”.
“Requesens ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, entre las que se incluyen los tratos crueles e inhumanos a su salud física”, precisó el comunicado.
Asimismo el Comisionado Presidencial para la ONU solicitó que dada las circunstancias de su privación de libertad, el parlamentario debe ser liberado inmediatamente y concederle el derecho a indemnización y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos humanos.
“Es por lo expresado anteriormente que celebramos la decisión del Grupo de Trabajo de remitir este caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como al Relator Especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental para que tomen las medidas correspondientes”, agregó el escrito.
En este sentido, el Comisionado Presidencial del Gobierno Legitimo de Venezuela para la Organización de Naciones Unidas solicitó que sea enviada una comisión del Grupo de Trabajo para que realice una visita oficial al país y constante la grave situación en cuanto a detenciones arbitrarias y privativas de libertad que hoy sufre Venezuela.
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