Diputados del Psuv solicitan interpelar a la gobernadora Laidy Gómez - Runrun

DIPUTADOS DEL PSUV SOLICITARON ESTE 4 de octubre interpelar a la gobernadora Laidy Gómez por presunto desvío de recursos, acción que según el Frente Amplio es un elemento distractor, porque no habrá antejuicio de mérito.
«Todos los diputados del Consejo Legislativo los regañaron y también el comisionado político que mandó Caracas, porque no supieron cómo plantear el problema en el debate de la plenaria«, indicó un dirigente del Frente Amplio.
Efectivamente, no consiguieron consenso ni votaron el antejuicio de mérito porque su comisario político los regañó y les dijo que eso era una torpeza política, interpelar a la gobernadora en estos momentos.
Agregó que Laidy Gómez es legítima porque fue electa por más 350 mil votos, al contrario de los oficialistas, que, asegura, están usurpando cargos en el Consejo Legislativo, no han aprendido a legislar y son los que han querido vilipendiar a «nuestra dirigencia».
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