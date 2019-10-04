TalCual dio cátedra de periodismo en tiempos de crisis en el Festival Gabo - Runrun

EN UN ENCUENTRO CERCANO Y ameno el equipo de TalCual habló de la trayectoria de reinvención que ha experimentado el medio en la presentación “Mutar para no morir: la reinvención de los impresos en Venezuela”, una charla que tuvo lugar en Medellín, Colombia, en el marco de las actividades del espacio La Cocina del periodismo, como parte del Festival Gabo 2019.
Xabier Coscojuela (director); Alonso Moleiro (consejo editorial), Carmen Riera (consejo editorial) y Víctor Amaya (jefe unidad de investigación) conversaron con los asistentes, entre los cuales estuvo Javier Darío Restrepo, maestro y consejero del Consultorio Ético de la Fundación Gabo, sobre cómo TalCual se ha ido adaptando a los nuevos tiempos para sobrevivir en medio de un ambiente hostil que ha provocado la desaparición de más de sesenta medio impresos venezolanos.
Durante la presentación, el equipo de TalCual rindió homenaje a su fundador, Teodoro Petkoff (fallecido el 31/10/2018), recordando su legado, cómo enfrentó los ataques de parte del gobierno chavista y las nuevas formas de difusión usadas a pesar de las restricciones, desde que el 3 de abril del año 2000, Teodoro Petkoff echara a andar TalCual y quienes hace 19 años se embarcaron en esta aventura de un “periodismo de autor” continúan hoy trabajando incansablemente -por ahora, desde la web- para escribir e informar en un país donde la censura gubernamental busca arropar a los medios y amordazarlos.
Las actividades del Festival culminarán el viernes 4 de octubre, luego de la ceremonia de premiación del Premio Gabo 2019 que se llevará a cabo la noche del jueves 3 de octubre en los espacios del Jardín Botánico de Medellín, en la cual compite la investigación Mujeres en la Vitrina, realizada por El Pitazo en alianza con Runrunes y TalCual.
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