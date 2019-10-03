Saime podría ampliar la vigencia del pasaporte a 10 años - Runrun

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Saime podría ampliar la vigencia del pasaporte a 10 años

Redacción Runrun.es3 octubre, 20191min26

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EL DIRECTOR DEL SAIME, GUSTAVO Vizcaíno, anunció este 3 de octubre que se podría ampliar la vigencia del pasaporte a 10 años y la prórroga a 5 años.

“Estamos estudiando llevar al pasaporte a una vigencia de 10 años, y una prórroga con vigencia de 5”, informó.

Asimismo, el Saime adelantó que los usuarios con trámites en espera, y que no hayan tenido solución, podrán finiquitar la gestión a través de la página web.

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