Saime podría ampliar la vigencia del pasaporte a 10 años - Runrun

EL DIRECTOR DEL SAIME, GUSTAVO Vizcaíno, anunció este 3 de octubre que se podría ampliar la vigencia del pasaporte a 10 años y la prórroga a 5 años.
“Estamos estudiando llevar al pasaporte a una vigencia de 10 años, y una prórroga con vigencia de 5”, informó.
Asimismo, el Saime adelantó que los usuarios con trámites en espera, y que no hayan tenido solución, podrán finiquitar la gestión a través de la página web.
#EnVideo || Estimados usuarios: Gracias a la labor del Dir. General Gustavo Vizcaíno el Saime a través del portal web https://t.co/TVXgoxxNLV estrena la opción solicitud de Prórroga por Segunda Vez el cual esta contemplado en nueve sencillos pasos.pic.twitter.com/WlVHG8TOJL
— Red Social Saime (@VenezuelaSaime) October 2, 2019
Gracias al Gobierno Bolivariano y a nuestro Dir. Gustavo Vizcaíno Gil el Saime trabaja para el pueblo venezolano, ahora ingrasando a nuestra pagina https://t.co/TVXgoxxNLV tendrás la opción de realizar tu cierre de trámite siguiendo los pasos
¡Saime al servicio del pueblo! pic.twitter.com/XoslgGTz5X
— Red Social Saime (@VenezuelaSaime) October 2, 2019
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