Obra británica “Testosterona” llega a Venezuela con un mensaje de inclusión y diversidad sexual - Runrun

EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN en el Reino Unido del National Coming Out Day y el décimo octavo aniversario de Trasnocho Cultural, se llevarán a cabo en Caracas una serie de actividades propiciadas por el British Council y la Embajada Británica. Una de estas es la presentación de la obra “Testosterona” de la compañía de Teatro Físico Británico Rhum & Clay, con dos funciones, el 4 y 5 de octubre, en el Teatro Trasnocho.

Basándose en experiencias autobiográficas, “Testosterona” es la verdadera historia del actor transgénero Kit Redstone. De mujer a hombre en sus primeros 30 años de vida, Redstone ha experimentado la vida adulta en ambos lados de la acera de género, con lo cual ha notado qué diferencias hay en cómo es tratado por la sociedad, lo que gana y lo que pierde al convertirse en un hombre. Un año después de su primera inyección de testosterona, Kit se percibió completamente como un hombre. Sin embargo, con ello vino una crisis, el cuestionamiento… ¿qué clase de hombre es? ¿qué significa ser un hombre o una mujer? ¿el género es innato o se nutre? “Testosterona” es entonces, la búsqueda de una identidad en un entorno que muestra todas las formas de masculinidad, lo bueno, lo malo y lo absolutamente tóxico.

Ganadora de The Indies como mejor espectáculo en el Pleasance, Edinburgh Fringe Festival 2017, “Testosterona” combina la narración, la comedia y el teatro físico con la poderosa escritura y la historia real del intérprete transgénero, quien es acompañado en escena por William Donaldson (The Diva), Julian Spooner (Marlon Brando) y Matthew Wells (The Sports Jock).

“Esta pieza de teatro físico de varias capas y apasionante es mucho más que lo que Redstone satiriza malvadamente como ‘otra historia sobre valientes pequeños soldados trans’”, escribió Lyn Gardner de The Guardian. Por su parte, la revista A Younger Theatre la calificó como “una obra atrevida, divertida y brillante” y Reviews Hub como “una pieza de teatro impactante que es tan entretenida como perspicaz”.

Como una forma de promover la inclusión y la diversidad utilizando las artes como plataforma para difundir mensajes de igualdad sobre temas de identidad, y en apoyo a la comunidad LGBTI en Venezuela, el British Council y la Embajada Británica han elaborado una programación que inicia el 2 de octubre con un taller gratuito de teatro físico en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural (con cupo limitado) y un foro de entrada libre el 4 de octubre, en el que la audiencia podrá intercambiar ideas y compartir experiencias con Kit Redstone y la Coordinadora General de la Asociación Civil Unión Afirmativa de Venezuela y activista por los derechos LGBTI, Quiteria Franco.

Con las funciones de “Testosterona” los días 4 y 5 de octubre, cierra esta programación que acerca al público venezolano a una propuesta internacional de vanguardia, inclusión y diversidad. Entradas a la venta en la taquilla de Trasnocho Cultural y en Ticketmundo.com. Más información en las redes sociales del British Council (Facebook: British Council Venezuela; Twitter: @BritishArtsVe para Facebook, Twitter e Instagram y @ve.britishcouncil; y la Embajada Británica en Caracas (@UKinVenezuela para Facebook, Twitter e Instagram).

Con información de nota de prensa

