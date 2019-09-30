Fiscalía de Colombia: Hay evidencias de nexos del ELN con el régimen de Maduro - Runrun

EL FISCAL GENERAL DE COLOMBIA, Fabio Espitia, advirtió este lunes 30 de septiembre que existen evidencias de nexos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con una nota de El Tiempo, Espitia detalló las las evidencias son declaraciones de testigos y desmovilizados, pruebas encontradas en dispositivos como USB y computadores y análisis de peritos sobre el tema.
El funcionario colombiano explicó que se tiene como hipótesis la presencia de jefes del ELN en Venezuela “con el consentimiento de autoridades venezolanas”, la existencia de campamentos, de entrenamiento de integrantes de esa organización ilegal y de asistencia médica a guerrilleros que resultan heridos en operaciones en Colombia.
Asimismo, indicó que se han evidenciado también nexos de grupos que están asociados a la minería ilegal, narcotráfico y a “funcionarios del régimen”.
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Por su parte, el canciller Carlos Holmes Trujillo señaló que Colombia presentará esas evidencias ante autoridades internacionales y que desde el comienzo del gobierno “el presidente Iván Duque ha denunciado y advertido de los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con organizaciones terroristas colombianas”.
*Con información de El Tiempo
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