Régimen de Maduro rechaza actos de xenofobia en contra de venezolanos en Perú - Runrun

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Régimen de Maduro rechaza actos de xenofobia en contra de venezolanos en Perú

Redacción Runrun.es29 septiembre, 20193min86

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EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO expresó su repudio a los actos de “xenofobia, agresión y persecución” en contra de ciudadanos venezolanos que residen en Perú.

A través de un comunicado difundido por la Cancillería responsabilizaron a la autoridades del Gobierno peruano por estos “actos bochornosos e inhumanos”.

“Venezuela denuncia al Gobierno de Perú por violar e incumplir sus responsabilidades internacionales, al promover y permitir actos de segregación y xenofobia contra ciudadanos que han ejercido su legítimo derecho a la movilidad humana y que deben ser protegidos por las instituciones y leyes del país receptor”, señalaron.

Para el régimen de Maduro esto es una muestra más de un supuesto plan de agresión en contra de Venezuela, “instigado por varios gobiernos racistas de la región”.

También aseguraron que el Gobierno de Perú ha puesto trabas las operaciones de repatriación de venezolanos que viven en ese país a través del llamado Plan Vuelta a la Patria. “Ante la nueva negativa de las autoridades aeroportuarias y empresas peruanas de garantizar el combustible a la línea aérea Conviasa, el día de ayer las autoridades venezolanas se vieron en la necesidad de suspender otro vuelo que traería de vuelta a 100 connacionales”.

El presidente de Conviasa, Ramón Velásquez, confirmó a través de las redes sociales que las autoridades peruanas no garantizaban el suministro de gasolina para el vuelo. Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del Gobierno de Perú.

 

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