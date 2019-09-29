Perú rechaza acusaciones del régimen de Maduro de apoyar actos de xenofobia - Runrun

EL GOBIERNO DE PERÚ rechazó las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro de supuestamente apoyar o tolerar actos de xenofobia en contra de venezolanos que residen en ese país.
A través de un comunicado publicado este domingo, el Gobierno peruano condenó toda forma de xenofobia. “El Perú ha acogido en actitud solidaria a más de 850 mil ciudadanos venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro y de las inhumanas condiciones que ha generado para sus connacionales”, agregaron.
Igualmente responsabilizaron al gobierno de Maduro de la crisis que vive Venezuela y que ha obligado a más de cuatro millones de ciudadanos a salir del país.
También aseguraron que los únicos responsables de la violación de Derechos Humanos de sus ciudadanos, es el gobierno de Venezuela.
Por último acotaron que Perú mantiene un permanente contacto con las autoridades “legítimas” de Venezuela – la presidencia encargada de Juan Guaidó- “sobre este y todos los temas relativos a nuestra relación bilateral”.
Situación complicada
Sin embargo desde hace varios días se han compartido por las redes sociales más fotografías y vídeos de actos de xenofobia en contra de venezolanos por parte de ciudadanos peruanos.
Incluso el representante diplomático de Venezuela en Perú, Carlos Scull informó que la sede diplomática tomará medidas ante los casos de xenofobia que han sufrido ciudadanos venezolanos en el país.
Scull anunció, entre otras medidas, que la embajada ha abierto un canal de Whatsapp para encauzar las denuncias de los connacionales con las instituciones correspondientes.
Igualmente el representante del presidente encargado Juan Guaidó para las relaciones exteriores, Julio Borges dijo en su cuenta de Twitter que se comunicó con el canciller de Perú, Nestor Popolizio para “abordar los recientes sucesos contra los venezolanos en ese país”.
Agregó que están organizando reuniones con el representante diplomático, Carlos Scull y con autoridades peruanas para atender la situación.
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