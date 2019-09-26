Maduro volvió al país luego de su visita a Rusia - Runrun

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Maduro volvió al país luego de su visita a Rusia

Redacción Runrun.es26 septiembre, 20192min20

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NICOLÁS MADURO VOLVIÓ ESTE 26 DE septiembre a Venezuela después de su visita a Rusia y señaló que ambos países ratificaron su cooperación en materia económica, tecnológica e industrial. 

“Estuvimos conversando sobre todas las nuevas inversiones que se abren para que el capital y la tecnología rusa vengan a llevar a delante proyectos de desarrollo en Venezuela en distintos campos (…) Hemos acordado un nuevo mapa de cooperación que pone su acento en el desarrollo económico, industrial, en la transferencia de tecnología y en la llegada de nuevas inversiones para pasar a una fase de crecimiento y recuperación permanente”, manifestó.

En este sentido, añadió: “Hemos recibido, una vez más, el apoyo firme de Rusia y su presidente, en todos los campos de la cooperación técnica militar, para que Venezuela siga fortaleciendo su sistema de armas para la defensa de la soberanía y la paz nacional”.

Por otro lado, se refirió al proceso de diálogo con la oposición y dijo estar dispuesto a volver a la mesa: “Si se reactivara la iniciativa de diálogo de Oslo, estamos preparados para asumirla de inmediato. Todas las puertas están abiertas para el diálogo político”.

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