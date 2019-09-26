Gerardo Blyde: “Levantarse de la mesa de diálogo ha sido el acto más irresponsable de Maduro” - Runrun

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Gerardo Blyde: “Levantarse de la mesa de diálogo ha sido el acto más irresponsable de Maduro”

Redacción Runrun.es26 septiembre, 20192min2

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GERARDO BLYDE , EXALCALDE BARUTA e integrante del equipo negociador de Juan Guaidó en la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana informó la mañana de este jueves que no ha habido comunicación con integrantes del régimen de Nicolás Maduro para retomar el proceso de conversaciones en Barbados.

“Levantarse de la mesa de diálogo ha sido el acto más irresponsable de Maduro para con el país y con los noruegos”, dijo Blyde.

En declaraciones ofrecidas en el foro “Crisis Política y Negociación en Barbados”, Blyde aseguró que no están dispuestos a regresar a un punto cero o a conversaciones generales con el gobierno de Maduro.

A juicio de Blyde, la comunidad nacional e internacional tenía “esperanza” en el proceso de negociación en Barbados.

“Este proceso estaba avalado por aliados de Maduro: Uruguay, México, Rusia y China y más de 60 países. Todo el mundo tenía esperanza en este proceso cuando ellos se levantaron abruptamente del mismo”, indicó.
 
El representante de Guaidó rechazó el acuerdo entre partidos minoritarios y el régimen, a su juicio no aportarán nada para la salida a la crisis. “l acuerdo debe ser integral para producir el cambio que el país requiere”, afirmó. 

 

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