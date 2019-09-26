Consejo de DDHH insta a Venezuela a acatar el informe Bachelet - Runrun

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS de las Naciones Unidas aprobó este jueves 26 de septiembre una resolución donde insta al gobierno de Venezuela a acatar el informe de la alta comisionada por los DDHH, Michelle Bachelet.
En el mes de julio, Bachelet presentó un informe donde reveló que los cuerpos de seguridad del país hacen uso excesivo de la fuerza, cometen ejecuciones extrajudiciales y aplican la tortura a los presos.
La resolución se aprobó con 18 votos a favor, 23 abstenciones y seis votos en contra, que consideraron que el documento es demasiado transigente con Venezuela y hará que su Gobierno “no asuma ninguna responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos”.
Entre los países que se abstuvieron destacan Perú, Brasil, entre otros, y demás miembros del Grupo de Lima, por lo cual presentarán mañana viernes ante el Consejo de DDHH otra resolución en términos más enérgicos contra Venezuela y que solicitará el establecimiento de una comisión internacional de investigación contra el régimen de Nicolás Maduro.
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Esta resolución, patrocinada por Irán, solicita a Venezuela que acate el informe presentado por Bachelet, poco después de que ésta visitara Venezuela el pasado junio.
*Con información de EFE
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