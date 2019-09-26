Perú endurecerá políticas migratorias contra venezolanos que cometan delitos - Runrun

EL MINISTRO DEL INTERIOR DE PERÚ, Carlos Morán, reiteró este miércoles 25 de septiembre que su país da la bienvenida a los venezolanos que llegan a ese territorio huyendo de la crisis, pero que aquellos que tengas antecedentes penales o cometan delitos serán duramente perseguidos.
Durante la quinta expulsión de venezolanos con antecedentes penales, Morán expresó: “Quiero dirigirme a los ciudadanos venezolanos y venezolanas que han ingresado al país para labrarse un futuro mejor, para hacer un trabajo honrado, respetando nuestras leyes, ellos son bienvenidos, son nuestros aliados”.
Sin embargo, Morán manifestó que existe un grupo de criollos que ha ingresado a Perú ocultando su prontuario policial y son propensos a “cometer fechorías y a generar desorden social con su conducta”.
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“Estos no son bienvenidos. Yo me dirijo a ellos: mejor váyanse del país, porque van a ser detenidos y expulsados, con ellos vamos a endurecer nuestra política migratoria”, advirtió.
*Con información de El Nacional
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