Stalin González: El desacato es un invento del Psuv porque perdieron diputados - Runrun

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE de la Asamblea Nacional, Stalin González aseguró que el desacato del Parlamento nunca ha existido y que eso fue un “invento” del régimen de Nicolás Maduro por haber perdido las elecciones.
En rueda de prensa, González señaló que es buena noticia que los diputados chavistas hayan vuelto a la Asamblea Nacional y espera que sea para solucionar los problemas del país.
Sin embargo volvió a aclarar que aquellos parlamentarios que aceptaron otros cargos públicos como ministros, alcaldes, gobernadores u otras instancias perdieron su investidura como lo señala el artículo 191 de la Constitución.
“Cuando uno es diputado y acepta otro cargo automáticamente renunció a su curul”, dijo el diputado miembro de Un Nuevo Tiempo.
Sobre esto dio varios ejemplos de la gestión pasada de la Asamblea Nacional, cuando el entonces presidente Hugo Chávez nombró a Cilia Flores como procuradora, Iris Varela y a Pedro Carreño como ministros y no regresaron al Parlamento.
“Esto no es algo de polémica , tomaron su decisión y se fueron de la Asamblea Nacional. Los que perdieron la condición fueron ellos (diputados del Psuv), no nosotros”, agregó González.
González igualmente explicó que en el caso de los suplentes, estos si podrían volver al Parlamento aunque estén en otras instituciones – que no sean de elección popular – siempre y cuando primero se separen primero de esos cargos, para poder asumir la curul.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvY2hhdmlzbW9lbmxhYW4uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTI3Ni9jaGF2aXNtby1yZWdyZXNhLWEtbGEtYXNhbWJsZWEtbmFjaW9uYWwtbGxlbm8tZGUtY29udHJhZGljY2lvbmVzLyIgdGl0bGU9IkNoYXZpc21vIHJlZ3Jlc2EgYSBsYSBBc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbCBsbGVubyBkZSBjb250cmFkaWNjaW9uZXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTI3Ni9jaGF2aXNtby1yZWdyZXNhLWEtbGEtYXNhbWJsZWEtbmFjaW9uYWwtbGxlbm8tZGUtY29udHJhZGljY2lvbmVzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNoYXZpc21vIHJlZ3Jlc2EgYSBsYSBBc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbCBsbGVubyBkZSBjb250cmFkaWNjaW9uZXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9zdGFsaW5nb256YWxlei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg5MTk1L3N0YWxpbi1nb256YWxlei1kaXB1dGFkb3MtcXVlLWFjZXB0YXJvbi1jYXJnb3MtcHVibGljb3MtcGVyZGllcm9uLXN1LWludmVzdGlkdXJhLyIgdGl0bGU9IlN0YWxpbiBHb256w6FsZXo6IERpcHV0YWRvcyBxdWUgYWNlcHRhcm9uIGNhcmdvcyBww7pibGljb3MgcGVyZGllcm9uIHN1IGludmVzdGlkdXJhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODkxOTUvc3RhbGluLWdvbnphbGV6LWRpcHV0YWRvcy1xdWUtYWNlcHRhcm9uLWNhcmdvcy1wdWJsaWNvcy1wZXJkaWVyb24tc3UtaW52ZXN0aWR1cmEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+U3RhbGluIEdvbnrDoWxlejogRGlwdXRhZG9zIHF1ZSBhY2VwdGFyb24gY2FyZ29zIHDDumJsaWNvcyBwZXJkaWVyb24gc3UgaW52ZXN0aWR1cmE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9yaWNhcmRvLW1vbGluYS1kaXB1dGFkby5qcGVnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTE3Mi9yaWNhcmRvLW1vbGluYS1hc2VndXJvLXF1ZS1sb3MtZGlwdXRhZG9zLWRlbC1ncHAtcmVjb25mb3JtYXJhbi1sYS1hbi8iIHRpdGxlPSJSaWNhcmRvIE1vbGluYSBhc2VndXLDsyBxdWUgbG9zIGRpcHV0YWRvcyBkZWwgR1BQICYjODIyMDtyZWNvbmZvcm1hcsOhbiYjODIyMTsgbGEgQU4iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BTiBlbiBkZXNhY2F0bzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTE3Mi9yaWNhcmRvLW1vbGluYS1hc2VndXJvLXF1ZS1sb3MtZGlwdXRhZG9zLWRlbC1ncHAtcmVjb25mb3JtYXJhbi1sYS1hbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5SaWNhcmRvIE1vbGluYSBhc2VndXLDsyBxdWUgbG9zIGRpcHV0YWRvcyBkZWwgR1BQICYjODIyMDtyZWNvbmZvcm1hcsOhbiYjODIyMTsgbGEgQU48L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9kaXB1dGFkby1yb25kZXJvcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg5MTQyL2RpcHV0YWRvLXJvbmRlcm9zLXJlZ3Jlc28tZGVsLXBzdXYtZXMtZWwtcmVjb25vY2ltaWVudG8tcXVlLW5vLWV4aXN0ZS10YWwtZGVzYWNhdG8vIiB0aXRsZT0iRGlwdXRhZG8gUm9uZGVyb3M6IFJlZ3Jlc28gZGVsIFBTVVYgYSBsYSBBTiBlcyBlbCByZWNvbm9jaW1pZW50byBxdWUgbm8gZXhpc3RlIHRhbCBkZXNhY2F0byIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPk9zY2FyIFJvbmRlcm9zPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg5MTQyL2RpcHV0YWRvLXJvbmRlcm9zLXJlZ3Jlc28tZGVsLXBzdXYtZXMtZWwtcmVjb25vY2ltaWVudG8tcXVlLW5vLWV4aXN0ZS10YWwtZGVzYWNhdG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RGlwdXRhZG8gUm9uZGVyb3M6IFJlZ3Jlc28gZGVsIFBTVVYgYSBsYSBBTiBlcyBlbCByZWNvbm9jaW1pZW50byBxdWUgbm8gZXhpc3RlIHRhbCBkZXNhY2F0bzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA5L2xhZ3VhaXJhX2VscGl0YXpvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODkwODQvc29tYXphLWdvYmllcm5vLWRlLW1hZHVyby1lcy1lbC11bmljby1yZXNwb25zYWJsZS1kZS1sby1xdWUtc3VjZWRhLWVuLXZhcmdhcy8iIHRpdGxlPSJTb21hemE6IEdvYmllcm5vIGRlIE1hZHVybyBlcyBlbCDDum5pY28gcmVzcG9uc2FibGUgZGUgbG8gcXVlIHN1Y2VkYSBlbiBWYXJnYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4OTA4NC9zb21hemEtZ29iaWVybm8tZGUtbWFkdXJvLWVzLWVsLXVuaWNvLXJlc3BvbnNhYmxlLWRlLWxvLXF1ZS1zdWNlZGEtZW4tdmFyZ2FzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlNvbWF6YTogR29iaWVybm8gZGUgTWFkdXJvIGVzIGVsIMO6bmljbyByZXNwb25zYWJsZSBkZSBsbyBxdWUgc3VjZWRhIGVuIFZhcmdhczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
1
Enviar Comentarios