Maduro informó que viajará a Moscú para reunirse con Vladimir Putin - Runrun

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Maduro informó que viajará a Moscú para reunirse con Vladimir Putin

Redacción Runrun.es24 septiembre, 20191min2

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EL GOBERNANTE NICOLÁS MADURO,  informó ayer 23 de septiembre en cadena nacional de radio y televisión  que próximamente viajará a Rusia para encontrarse con su homólogo, Vladimir Putin. 

“Voy a una visita oficial en Rusia para reencontrarme con el amigo Vladímir Putin, con sus equipos de trabajo, a encontrarme con grupos empresariales importantes de Rusia, a revisar toda la dinámica de nuestra relación bilateral, el mapa de cooperación a buscar nuevos caminos que dinamicen la cooperación”, afirmó Maduro. 

Maduro no ofreció detalles de cuánto tiempo durará su visita a Moscú. Sim embargo, aseguró que Venezuela tiene “un rumbo muy claro”, el cual consiste en construir un “nuevo mundo multipolar, multicéntrico, de respeto al derecho internacional”.

 

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