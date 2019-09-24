Maduro informó que viajará a Moscú para reunirse con Vladimir Putin - Runrun

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EL GOBERNANTE NICOLÁS MADURO, informó ayer 23 de septiembre en cadena nacional de radio y televisión que próximamente viajará a Rusia para encontrarse con su homólogo, Vladimir Putin.
“Voy a una visita oficial en Rusia para reencontrarme con el amigo Vladímir Putin, con sus equipos de trabajo, a encontrarme con grupos empresariales importantes de Rusia, a revisar toda la dinámica de nuestra relación bilateral, el mapa de cooperación a buscar nuevos caminos que dinamicen la cooperación”, afirmó Maduro.
Maduro no ofreció detalles de cuánto tiempo durará su visita a Moscú. Sim embargo, aseguró que Venezuela tiene “un rumbo muy claro”, el cual consiste en construir un “nuevo mundo multipolar, multicéntrico, de respeto al derecho internacional”.
VIDEO | Maduro anuncia que viaja esta noche a Rusia: “Voy a una visita oficial para seguir fortaleciendo las relaciones internacionales con el nuevo mundo” https://t.co/f8xaOioIKH pic.twitter.com/UMQwaPQXQW
— AlbertoNews (@AlbertoRodNews) September 23, 2019
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