Diputado Ronderos: Regreso del PSUV a la AN es el reconocimiento que no existe tal desacato - Runrun

EL DIPUTADO OSCAR RONDEROS ASEGURÓ que el regreso al Palacio Federal Legislativo de los parlamentarios de la bancada del PSUV es el reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional y que no existe tal desacato.
“Aunque están piando tarde (…) La bancada del Psuv no debió irse nunca de la Asamblea Nacional, 14 millones de venezolanos votaron por nosotros para ejercer su representación. Ahora están reconociendo que es el centro del debate político y que no han debido pararse de ahí”, declaró en entrevista con Unión Radio.
Al ser consultado sobre el diálogo entre el gobierno y los partidos de oposición, expresó que, sumando la fracción del PSUV y los diputados de estas, no suman ni 50 parlamentarios.
En este sentido, precisó que cualquier acuerdo incluyendo la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe incluir a las bancadas de los partidos opositores encabezados por Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
Cuando se le preguntó a Ronderos por la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseveró que no se debe al Pacto de Casa Amarilla. Asimismo, admitió que el gobierno de Uruguay estaba ejerciendo presiones sobre Nicolás Maduro para que liberará al parlamentario.
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