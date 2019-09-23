Juan Guaidó: Tenemos el 95% de la capacidades para presionar a la dictadura y lograr el cese de la usurpación - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, Juan Guaidó dijo la mañana de este lunes que es totalmente falso que el país esté polarizado. Afirmó que más del 90% de los venezolanos quiere un cambio. Señaló también que la ONU es una gran oportunidad para vencer a la dictadura.
“Tenemos el 95% de la capacidades para presionar a la dictadura y lograr el cese de la usurpación, tenemos una gran oportunidad en esta Asamblea General de la ONU”.
En una entrevista con César Miguel Rondón, Guaidó dijo que espera poder obtener más presión internacional a través de la participación de su comitiva en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Se espera mayor presión diplomática, presión política, incluso personales, mayor ayuda humanitaria”, aseguró el también presidente de la Asamblea Nacional (AN).
El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) detalló que en su agenda tiene contemplada varias reuniones, entre ellas: Cumbre del grupo de lima, reunión con el grupo internacional de contacto designado por la Unión Europea, reunión con cancilleres del TIAR y reuniones para visibilizar la emergencia humanitaria del país.
Guaidó afirmó que cree que la presión “sí funciona” y que por eso buscará el reconocimiento diplomático de los demás países. Añadió que “estamos determinados a poder obtener la solución, que pasa por la propuesta que le presentamos al país”.
*Con información de El Universal
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