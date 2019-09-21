Guaidó: Maduro perdió el respaldo de todos los sectores - Runrun

SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA AN, Juan Guaidó, el régimen de Nicolás Maduro ha perdido el apoyo con el que contaba en todos los sectores del país, “hoy solo les queda la violencia como herramienta”, asegura el diputado opositor.
Según Guaidó -quien es reconocido por más de 60 países como mandatario interino- lo ocurrido este sábado en el barrio Los Eucaliptos (oeste de Caracas) donde colectivos armados chavistas dispararon contra los opositores que se concentraron en el lugar evidencia el “déficit” de pueblo que padece actualmente el oficialismo.
“Es claro y evidente que la usurpación perdió el respaldo de todos los sectores del país, y que hoy solo les queda la violencia como herramienta. A pesar de que intentaron intimidar, nuestra gente se organizó y unidos salieron a las calles sin miedo”, dijo Guaidó en su cuenta Twitter.
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Agregó que “hoy se venció el miedo que durante años fue infundido con abusos de grupos armados del régimen, hoy nuestra gente salió, y se concentró en las calles alzando la voz y respaldando nuestra ruta de lucha”.
Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la comunidad internacional: “le reiteramos nuestro compromiso para acabar con estos grupos paramilitares, y fortalecer la paz de nuestra región que hoy se ve vulnerada por el Régimen Usurpador”.
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