Venezolanos en Colombia: cuánto ganan, dónde y qué tipo de empleo tienen - Runrun

A LOS VENEZOLANOS QUE HAN LLEGADO a Colombia se les ve en los buses, en el TransMilenio, deambulando en las esquinas y los puentes vendiendo dulces, arepas o algo similar, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), según el cual 90% del empleo que tienen los venezolanos es informal y el salario que reciben es ínfimo en comparación con el de un colombiano que realiza la misma tarea.
El diario El Tiempo de Colombia tradujo esta realidad en cifras y en una nota publicada recientemente reveló que
1,6 millones de venezolanos han entrado a Colombia en los últimos 5 años y solo en 2019 han llegado 773.000 personas. Se calcula que, para fin de año, habrá más de 1,8 millones de migrantes y que a finales de 2020 habría cerca de 2,8 millones de personas.
Según el trabajo de El Tiempo, 19,2% de venezolanos en Colombia está desempleado. De hecho, el DANE detalla: “El mayor porcentaje del último nivel educativo logrado de la población que hace cinco años vivía en Venezuela fue de 31% de educación media, seguido de 28% para educación básica primaria y de 23% con ningún nivel educativo”.
Otro de los datos divulgados por el medio es que 90% de los venezolanos que migraron a Colombia son trabajadores de la economía informal. La diferencia de la remuneración entre los trabajadores venezolanos en ese país y los propios empleados colombianos es cercana a 40%. Esto se traduce en que, por cada 100 pesos que le pagan a un nacional, un migrante recibe solo 40.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pidió en Madrid mayor asistencia de la comunidad internacional para atender a los venezolanos que llegan a su país empujados por la crisis de Venezuela. En su criterio, de seguir así la situación, el próximo año habrá casi 3 millones de venezolanos en el vecino país.
Con información de El Tiempo (Co)
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