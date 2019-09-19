Julio Borges pide "al mundo libre" más presión contra "la dictadura" de Maduro - Runrun

EL DIRIGENTE JULIO BORGES, COMISIONADO para Asuntos Exteriores por Juan Guaidó, dijo este 18 de septiembre que da por concluido “el capítulo” de las conversaciones con el gobierno, por lo que pidió “al mundo libre” aplicar mayor presión contra “la dictadura” de Nicolás Maduro.
“Lo que se abre ahora es lograr construir con mucha fuerza que el mundo libre siga apoyando a la democracia y al pueblo venezolano, pero que el mundo libre incremente la presión sobre la dictadura”, manifestó, asegurando que “quien cierra, quien agota y quien suspende” las negociaciones es el gobierno de Maduro.
En este sentido, Borges responsabilizó a Maduro de que las conversaciones “no hayan llegado a un desenlace feliz, a un desenlace democrático”.
A su juicio, un posible escenario es que “la presión termine fracturando a la dictadura” y que haya “un desenlace que es totalmente deseable y posible”. Otra posibilidad, dijo, es que la “presión sea tan fuerte que los obligue a negociar una transición”.
“Esta presión que estamos convocando al mundo libre a que apoye al pueblo venezolano tiene como destino incrementar la presión sobre Cuba y Venezuela”, subrayó.
Con información de EFE
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