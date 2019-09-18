'The New York Times’ cierra su edición en español por fracaso financiero - Runrun

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LA VERSIÓN WEB EN español del prestigioso diario estadounidense ‘The New York Times cerró por no ser un negocio rentable en el ámbito financiero”
De acuerdo con un comunicado publicado por el diario en su versión en español, se tomó la decisión de suspenderlo como un sitio autónomo.
“Desde que lo lanzamos en 2016, el sitio produjo alrededor de 10 artículos de alta calidad por día, originales o traducidos del New York Times en inglés”, dice la nota.
Sin embargo, explicaron que el proyecto “no demostró ser financieramente exitoso”. Asimismo, indican que los editores solo traducirán los artículos en más de 12 idiomas.
“Este cambio no afectará nuestra cobertura de América Latina, que seguirá siendo sólida, con dedicados corresponsales, radicados en Medellín, Ciudad de México y Río de Janeiro”, agrega el comunicado.
Con información de NYT
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