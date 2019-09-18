EEUU reitera que no se levantarán las sanciones hasta que Maduro salga del poder - Runrun

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO de Estados Unidos emitió un comunicado este martes a través de su portavoz Morgan Ortagus, donde se refirió a la suspensión de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y los delegados del presidente encargado Juan Guaidó.
“La suspensión de las conversaciones patrocinadas por Noruega entre el gobierno interino de Venezuela y el antiguo régimen de Maduro refleja la negativa del régimen a negociar de buena fe. Una vez más, el régimen ve las negociaciones como una táctica dilatoria y ha subvertido los esfuerzos de buena fe para encontrar una solución política pacífica”, dice parte del comunicado.
Asimismo, el organismo estadounidense aseguró que Maduro sabotea las reuniones y se niega a comprometerse seriamente con el retorno de la democracia en Venezuela, expresando su preocupación ante el anuncio de Maduro de un plan diseñado para “sabotear” la Asamblea Nacional.
“Maduro y sus compinches atrajeron a un pequeño grupo marginal de políticos a participar en las «llamadas conversaciones» y los tergiversaron como si hablaran por la oposición democrática”, advierte el escrito.
En ese sentido, reiteraron su apoyo a Guaidó y manifestaron que el mandatario interino debe estar incluido en cualquier proceso de negociación que se realice en el país.
“Cualquier negociación seria debe ser entre el antiguo régimen y el presidente interino Guaidó. Como hemos dicho repetidamente, las sanciones de Estados Unidos no se levantarán hasta que Maduro se haya ido”, añade el texto.
Con información de Miami Diario
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