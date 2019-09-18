Maduro dice que buscó a minoría opositora porque Guaidó no cumplió acuerdos - Runrun

NICOLÁS MADURO AFIRMÓ ESTE 17 DE septiembre que buscó la mesa de diálogo con la minoría opositora porque los sectores encabezados por el presidente encargaado, Juan Guaidó, no cumplieron “con nada de lo que se comprometieron” en las conversaciones en Barbados.
“Nosotros por otro lado íbamos avanzando en el diálogo con otros sectores, porque el sector este llamado de Guaidó sencillamente no cumplieron con nada de los que se comprometieron”, dijo Maduro.
Para él, los representantes de la oposición que participaron en Barbados, bajo la mediación de Noruega, “se comprometieron a hablar con el gobierno de Estados Unidos para que levantara las sanciones contra Venezuela” y no cumplieron.
En este sentido, rechazó que Estados Unidos terminó fijando unas sanciones “brutales” en agosto al congelar los bienes estatales de Venezuela en suelo estadounidense.
El lunes 16 de septiembre, el gobierno de Maduro y un grupo de partidos minoritarios de la oposición presentaron una mesa de diálogo que contempla el retorno del chavismo a la Asamblea Nacional, la renovación de autoridades electorales y la liberación de “presos políticos”.
Maduro celebró los acuerdos parciales que firmó con la minoría opositora por “la superación y solución de nuestros problemas”.
Apuntó que una de las primeras medidas será el regreso de los parlamentarios oficialistas a “la Asamblea Nacional en desacato para buscar una instancia de diálogo y superación del desacato”.
También refirió que la Comisión de la Verdad Justicia y Paz y la oficialista Asamblea Nacional Constituyente buscarán “medidas de justicia para la liberación de algunos detenidos de acuerdo al ordenamiento jurídico del país”.
Precisamente este martes, el primer vicepresidente de la AN, Édgar Zambrano, fue liberado después de que la Comisión de la Verdad lo solicitó así al Poder Judicial.
Maduro señaló que ha dejado “las puertas abiertas a todos los sectores políticos, económicos, culturales y sociales del país para el diálogo” y manifestó que le comunicó a Noruega su disposición para “retomar los puntos del diálogo que llevábamos con ellos y parte de la oposición”.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvYW4tMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NjU0L2RpcHV0YWRvcy1kZWwtcHN1di1uby1oYWJyaWFuLWlkby1hLWxhLWFzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLXBvci1kaXZpc2lvbmVzLWRlbnRyby1kZWwtY2hhdmlzbW8vIiB0aXRsZT0iRGlwdXRhZG9zIGRlbCBQc3V2IG5vIGhhYnLDrWFuIGlkbyBhIGxhIEFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsIHBvciBkaXZpc2lvbmVzIGRlbnRybyBkZWwgY2hhdmlzbW8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODY1NC9kaXB1dGFkb3MtZGVsLXBzdXYtbm8taGFicmlhbi1pZG8tYS1sYS1hc2FtYmxlYS1uYWNpb25hbC1wb3ItZGl2aXNpb25lcy1kZW50cm8tZGVsLWNoYXZpc21vLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRpcHV0YWRvcyBkZWwgUHN1diBubyBoYWJyw61hbiBpZG8gYSBsYSBBc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbCBwb3IgZGl2aXNpb25lcyBkZW50cm8gZGVsIGNoYXZpc21vPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvZWRnYXJaYW1icmFuby5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NjU5L2V4Y2FyY2VsYXJvbi1hbC1kaXB1dGFkby1lZGdhci16YW1icmFuby8iIHRpdGxlPSJFeGNhcmNlbGFyb24gYWwgZGlwdXRhZG8gw4lkZ2FyIFphbWJyYW5vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RWRnYXIgWmFtYnJhbm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg2NTkvZXhjYXJjZWxhcm9uLWFsLWRpcHV0YWRvLWVkZ2FyLXphbWJyYW5vLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkV4Y2FyY2VsYXJvbiBhbCBkaXB1dGFkbyDDiWRnYXIgWmFtYnJhbm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOS9kb2NlbnRlcy1hc2FtYmxlYS1uYWNpb25hbC5qcGVnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4ODYzMy9lZHVjYWRvcmVzLWNvbnNpZ25hcm9uLWRvY3VtZW50by1hbnRlLWxhLWFuLXBhcmEtZGVjbGFyYXItZWwtc2VjdG9yLWVuLWVtZXJnZW5jaWEvIiB0aXRsZT0iRWR1Y2Fkb3JlcyBjb25zaWduYXJvbiBkb2N1bWVudG8gYW50ZSBsYSBBTiBwYXJhIGRlY2xhcmFyIGVsIHNlY3RvciBlbiBlbWVyZ2VuY2lhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg2MzMvZWR1Y2Fkb3Jlcy1jb25zaWduYXJvbi1kb2N1bWVudG8tYW50ZS1sYS1hbi1wYXJhLWRlY2xhcmFyLWVsLXNlY3Rvci1lbi1lbWVyZ2VuY2lhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVkdWNhZG9yZXMgY29uc2lnbmFyb24gZG9jdW1lbnRvIGFudGUgbGEgQU4gcGFyYSBkZWNsYXJhciBlbCBzZWN0b3IgZW4gZW1lcmdlbmNpYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAxL21hZHVyb2NvbnN0aXR1Y2lvbi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbWVnYWZvbm8vMzg4NjMwL2FjY2Vzby1hLWxhLWp1c3RpY2lhLWFudGVwcm95ZWN0by1kZS1jb25zdGl0dWNpb24tY29uZmlybWEtbW9kZWxvLWNvbXVuYWwtZGUtbWFkdXJvLyIgdGl0bGU9IkFjY2VzbyBhIGxhIEp1c3RpY2lhOiBBbnRlcHJveWVjdG8gZGUgQ29uc3RpdHVjacOzbiBjb25maXJtYSBtb2RlbG8gY29tdW5hbCBkZSBNYWR1cm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BY2Nlc28gYSBsYSBKdXN0aWNpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM4ODYzMC9hY2Nlc28tYS1sYS1qdXN0aWNpYS1hbnRlcHJveWVjdG8tZGUtY29uc3RpdHVjaW9uLWNvbmZpcm1hLW1vZGVsby1jb211bmFsLWRlLW1hZHVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BY2Nlc28gYSBsYSBKdXN0aWNpYTogQW50ZXByb3llY3RvIGRlIENvbnN0aXR1Y2nDs24gY29uZmlybWEgbW9kZWxvIGNvbXVuYWwgZGUgTWFkdXJvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvRGVwYXJ0YW1lbnRvZGVsVGVzb3JvZGVFc3RhZG9zVW5pZG9zLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg2MjIvZGVwYXJ0YW1lbnRvLWRlbC10ZXNvcm8tc2FuY2lvbm8tYS0xNi1lbXByZXNhcy15LWRvcy1oZXJtYW5vcy1kZS1hbGV4LXNhYWIvIiB0aXRsZT0iRGVwYXJ0YW1lbnRvIGRlbCBUZXNvcm8gc2FuY2lvbsOzIGEgMTYgZW1wcmVzYXMgeSBkb3MgaGVybWFub3MgZGUgQWxleCBTYWFiIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWxleCBTYWFiPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg4NjIyL2RlcGFydGFtZW50by1kZWwtdGVzb3JvLXNhbmNpb25vLWEtMTYtZW1wcmVzYXMteS1kb3MtaGVybWFub3MtZGUtYWxleC1zYWFiLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRlcGFydGFtZW50byBkZWwgVGVzb3JvIHNhbmNpb27DsyBhIDE2IGVtcHJlc2FzIHkgZG9zIGhlcm1hbm9zIGRlIEFsZXggU2FhYjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
10
Enviar Comentarios