Parlamento venezolano ratifica a Guaidó como presidente encargado hasta que cese usurpación - Runrun

LA ASAMBLEA NACIONAL ratificó en la sesión de este martes 17 de septiembre el “respaldo político irrestricto al liderazgo de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado (…) hasta que se produzca el cese de la usurpación”.
La decisión del parlamento implica que Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, continuará al frente de sus funciones hasta después del próximo 5 de enero cuando finaliza su período.
En la sesión también se ratificó el compromiso de la AN de cumplir con el objetivo de aliviar el dolor del pueblo de Venezuela, derrotar de la crisis humanitaria compleja y lograr construir un proceso electoral que permita que cada venezolano de forma libre, pueda escoger un gobierno para la reconstrucción democrática.
Guaidó informó que durante el proceso de negociación y diálogo establecido en Barbados los representantes de la oposición venezolana plantearon la conformación de un Consejo de Gobierno de Transición plural con presencia equitativa de las distintas fuerzas políticas y de la Fuerza Armada Nacional (FAN), para buscar una solución inmediata que permitiera acabar con el sufrimiento de los venezolanos.
Se planteó también el ingreso inmediato de la Ayuda Humanitaria, la convocatoria de elecciones presidenciales, garantías para todos los que participen en el proceso electoral, protección del Esequibo, un acuerdo para superar el aislamiento financiero, la inmediata liberación de los presos políticos y el respeto de la inmunidad parlamentaria por parte de cuerpos de seguridad controlados por el régimen.
Asimismo indicó Guaidó que “mientras el usurpador siga en Miraflores no habrá confianza” y por lo tanto no habrá solución a la crisis.
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